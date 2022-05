La oposición carga contra Giráldez por el centro de salud pero el BNG está dispuesto a apoyar Casa Parga

La gestión de los terrenos para el futuro centro de salud de Meis se ha convertido, como se intuía en los últimos tiempos, en el tema de debate que anima la precampaña. Ayer, la oposición reaccionaba en tromba contra la gestión de la alcaldesa, la socialista Marta Giráldez, después de la dura carta de Sanidade reprochando que el Concello ratificase con ellos la finca de Casa Parga a pesar de que el Pleno había apoyado mayoritariamente la parcela de A Rochela.



El BNG es quien tiene ahora la sartén por el mango en la arena municipal, porque de su voto depende, como dependió en el ahora examinado Pleno de marzo, decantar la votación de una hipotética ratificación de la opción de Casa Parga por la Corporación municipal. Preguntado ayer abiertamente el portavoz nacionalista, Xoán Manuel Vázquez respondía que el Bloque siempre ha estado, y estará ahora, a favor de cualquier terreno que permita el desbloqueo de un ambulatorio que creen indispensable. Al igual que la dotación de más personal médico.



Así lo hicieron cuando el PP presentó la moción para plantear a la Xunta el terreno de A Rochela, el acuerdo que se volvió ahora envenenado para el ejecutivo meisino. Y así parece que actuará el Bloque si el gobierno socialista en minoría lleva la vía de Casa Parga a votación plenaria. Eso sí, Vázquez tiene claro que si el ejecutivo plantea la ratificación plenaria de aquella finca lo haría “porque agora teñen un problema e queren que nós llo limpemos”. Acusó a Giráldez de no saber gestionar, por no haber obtenido respaldo documental de supuestas negociaciones ante la Xunta que, a falta de papeles, son solo eso, supuestas, recriminó. “Teno moi sinxelo: Se non sabe gobernar, que se aparte e nos deixe a nós”. “E se ten probas do que di, que as saque”. Porque, reitera, “os únicos que fomos serios e traballamos só con papeis somos nós, o Bloque Nacionalista Galego”, dijo recordando las preguntas presentadas por registro al Parlamento de Galicia.





Duras críticas del PP





Ayer también salió al paso el PP local, vía comunicado, en el que considera el escenario un “espectáculo bochornoso” de la alcaldesa. Piden a Giráldez que, “dunha vez por todas, aclare ante a cidadanía por que ten tanto interese en que se constrúa nesa finca e non noutra” el ambulatorio y por qué “non deixa que sexan os técnicos quen valore con criterios obxectivos” qué “finca se adapta mellor ás necesidades sanitarias”, opinan.



El portavoz y exalcalde, José Luis Pérez, ve una gestión “trapalleira” del gobierno de Giráldez, a quien considera “falsa e caprichosa”, convencido de que “pretende enganar aos veciños e prexudicalos se iso lle reporta un beneficio político”. El conservador cree que “non é casualidade” que el Ayuntamiento enviase el acuerdo plenario por A Rochela solo después de la firma con Sanidade por Casa Parga, opción que, “estamos seguros”, sería además más cara que la que ellos solicitan que se estudie.









Giráldez ratifica cada coma





La alcaldesa se ratificó ayer en cada una de las explicaciones ya realizadas sobre la cadena de acontecimientos. Se defiende de la acusación de interés espúreo en Casa Parga recordando que no fue la primera opción que el Concello planteó a Sanidade, sino más bien la última. Pero, en cualquier caso, la defiende como idónea, como —recuerda— también ha valorado Sanidade.



Sobre el peso de la moción aprobada por PP y BNG en favor de A Rochela, señala que otros ayuntamientos vecinos aprobaron textos similares con propuestas de terrenos que, después, Sanidade no habría tenido en cuenta.