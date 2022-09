Los opositores al proyecto de Alexandre Bóveda auguran un “outono quente” para Cacabelos

La comparecencia ofrecida el pasado martes por el alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos, para aclarar diferentes cuestiones relacionadas con el proyecto de las obras que se están ejecutando en la Rúa Alexandre Bóveda no ha servido para convencer a los vecinos que se oponen al mismo. Al contrario, el portavoz de este colectivo, David Filgueira, ha augurado “un outono quente e unha precampaña difícil” si el regidor meco no corrige los aspectos que consideran perjudiciales.



De esta manera, Filgueira asegura que están “abertos a dialogar. Pedimos que se reúna con nós e que se comprometa a modificar o proxecto publicamente e por escrito para desmobilizarnos”. En caso de que esto no ocurra, afirma que las protestas serán “cada vez máis contundentes. Imos rebentar os plenos e amargarlle a Festa do Marisco”.



Con respecto al encuentro convocado por Cacabelos este domingo en el local social de Mecos para aclarar las dudas con respecto al resultado final de las obras, Filgueira indica que “iremos á charla todos os que poidamos, pero tememos que non nos deixe falar porque a vai encher cos seus partidarios e non vai acoller propostas”.



Los opositores a esta actuación siguen reclamando que el vial de Alexandre Bóveda se mantenga con doble sentido de circulación y que no se eliminen plazas de aparcamiento sin ofrecer alternativa. Además, cuestionan la validez de los informes que sustentan el proyecto y acusan al alcalde de usar un “tono despectivo e faltarlle o respecto aos veciños” en su intervención del martes.