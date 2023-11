La OPP20 de A Illa avanza en la divulgación de su trabajo y productos con visitas de realidad virtual

La Organización de Produtores de Marisco e Cultivos Mariños da Provincia de Pontevedra (OPP20) ha completado su aula de interpretación “O canto do mar” con visitas de realidad virtual en las que el visitante se podrá trasladar al trabajo de los profesionales, incluso debajo del mar y en visión de 360 grados, y conocer más de cerca su trabajo y sus productos de marisqueo y recursos específicos, desde la extracción hasta seu traslado a lonja, depuradoras, etc.



Un “suma e segue” porque para el año próximo quiere profundizar en el turismo mariñeiro, añadiendo charlas a pie de playa a los recursos de que ya dispone en sus instalaciones, donde tienen material interactivo, un pequeño, pero diverso, acuario, y material de trabajo para ejemplificar cómo ha ido evolucionando el sector, entre otras cosas.



El proyecto es una “posta en valor do marisqueo e da alta calidade dos nosos produtos”, explicó el patrón mayor, Juan José Rial Millán, recordando que tienen un sello propio que los identifica (Marisco de A Illa), además del de Pesca en Verde, incluyendo las diferentes especies de algas que trabajan, a mayores de la navaja, anémona, longueirón, almeja, camarón... Y de todos ellos se podrá disfrutar en estas visitas mediante las cinco gafas de realidad virtual que han adquirido gracias también a ayudas de la Fempa y la Xunta, de hecho, él y la presidenta de la OPP-20, Inma Rodríguez, estuvieron acompañados por representantes autonómicos y también del Concello, quienes alabaron el trabajo de la organización y la Cofradía San Xulián.



Rubén Lázaro, el responsable de la empresa Vdevídeo que ha creado los contenidos, explicó que se muestra una recopilación del trabajo del marisqueo y de recursos específicos con la técnica de buceo. Así que “é moi sorprendente porque dá a sensación de estar alí e sobre todo para xente que non coñece o mar porque dende a praia podes ver, pero ver ao mergullador diante de ti, é moi espectacular”. Además, todas las grabaciones se han plasmado en una pantalla interactiva en la que los guías de “O canto do mar” puede enseñar a los grupos. Asimismo están disponibles en https://opp20.com/o_canto_do_mar.

Gratuitas para los isleños

Las visitas ya se pueden solicitar ya y es necesario contactar con sus oficinas, en la Avenida de Castelao. De hecho, ya las han aprobado unos 80 alumnos de centros escolares. Según Rial Millán, “en principio para a xente da Illa será gratis”, pero estudian el cobro de un “precio simbólico” el cual incluiría una visita a la playa, recorrido y explicaciones en el aula, etc. Queremos tender pontes, tamén co Concello con visitas ao Museo da Conserva e colaborar coa Asociación Dorna para amosar as súas embarcacións tradicionanis, que moita xente non coñece incluso veciños”, añadió.