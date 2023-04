La oxidación, posible causa del colapso del puente de Pontearnelas, que se apuntalará

La Xunta de Galicia apuntalará el puente colapsado de la circunvalación de Pontearnelas, como medida inmediata y antes de proceder a la rehabilitación. Lo hará en los próximos días, mientras avanza en el estudio técnico para decidir la actuación idónea de rehabilitación. Las indagaciones sobre la estructura permiten ya unas conclusiones preliminares, que sugieren la oxidación de la base de varias péndolas como causa del fallo estructural.



Fuentes de la Consellería de Infraestruturas confirman que en los próximos días se apuntalará el viaducto afectado. Para ello, se dispondrán puntales especiales que se apoyarán en las rocas del río. Será esta una actuación más en materia de seguridad —previa a las labores de rehabilitación—, que se ha decidido después de estudiar el estado del puente tras el colapso sufrido esta semana.



Eso sí, a pesar de algunas especulaciones en el lugar durante estos días que sugerían un progresivo hundimiento en un mayor tramo del tablero, desde la Consellería aseguran que el puente no sufrió ningún movimiento desde el miércoles.

Según las mismas fuentes oficiales, así lo confirman los técnicos de la Axencia Galega de Infraestruturas, que realizan desde ese mismo día trabajos de control topográfico. De estos se concluye que, desde entonces y al menos hasta ayer, “non se teñen producido máis movementos na estrutura da ponte”.



La causa del colapso

En cuanto al análisis de causas posibles de lo ocurrido, los análisis efectuados hasta el momento apuntan a la “corrosión e oxidación de varias péndolas pola súa base”, cerca de la conexión de estas estructuras en forma de tirante con el tablero del puente.



En cualquier caso, los técnicos de la Axencia siguen evaluando en profundidad la situación de la estructura, de “cara a adoptar as medidas precisas para o seu acondicionamento no menor tempo posible, en condicións seguras e eficientes, priorizando a seguridade e as alternativas de circulación”.



La Axencia Galega de Infraestruturas también trasladó a la Diputación de Pontevedra la posibilidad de poder reabrir la carretera provincial EP-9511, cortada también por seguridad. La institución provincial hizo ayer efectiva esta apertura sobre la vía de su titularidad, tras la comunicación de la agencia y previo informe favorable de los técnicos e ingenieros provinciales.