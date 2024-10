Pablo Leiva, portavoz del PP de O Grove: "Cacabelos fixo a peor organización nos 61 anos de historia da festa"

El portavoz del PP de O Grove, Pablo Leiva, valoró las quejas y la contestación social con motivo de los problemas ocasionados por los conciertos de la LXI Festa do Marisco e indicó que "a nosa festa triunfa pola calidade do producto, pola sona e prestixio traballado por todo o pobo durante seis décadas e polo traballo da nosa xente do mar e da hostelería".

Así, señaló que el éxito de esta edición no tiene nada que ver con la gestión del alcalde Cacabelos ni con el gobierno socialista, ya que "veñen perpetrar a peor organización nos seus 61 anos de historia".

Refiriéndose al malestar expresado por decenas de vecinos por el ruido y los horarios de los conciertos, el concejal popular quiso mostrar su solidaridad y comprensión con todos los afectados y, para ello, solicita de manera pública la reubicación de la carpa que aloja estos espectáculos "a una zona céntrica pero algo máis alonxada das vivendas" de cara al próximo año, con el objetivo de poder conciliar la celebración con el descanso.

"Os equipos de son son cada vez máis potentes e o lecer tamén se vive doutro xeito, cuns horarios distintos, polo que, malia que os concertos xa levan un tempo na súa actual ubicación, cremos que chegou o momento de darlle unha pensada", señala el Leiva quién incide en que la celebración de la fiesta no debe estar reñida con el descanso de los vecinos de la zona.

Atrancos constantes

El portavoz del PP indica que la celebración de esta edición de la Festa do Marisco está marcada "polos constantes atrancos, as eivas e as deficiencias no aspecto organizativo". Entre los problemas destaca una "nefasta xestión económica", ya que, explicó desde el Concello no se solicitó a Turismo de Galicia la preceptiva ayuda que le corresponde al evento por su condición de Interés Turístico Nacional, lo que significa que "son cartos que non van chegar e que se terán que poñer das arcas municipais".

Leiva apuntó que las quejas vecinales solo vienen a sumarse a otros problemas denunciados por el PP semanas antes de la celebración de la fiesta relacionados con la "mellorable e minguante calidade dos concertos e programas, a escasa o nula promoción, especialmente no exterior, os recurtes nos espazos orientados á festa ou o abandono e desleixo cos colectivos socioeconómicos locais, como sucedeu con Emgrobes".

Por todo esto, desde el PP indican que, además de formalizar la petición de traslado de los conciertos a través de una iniciativa plenaria, vuelven a reiterar su oferta para crear una comisión que integre a todas las partes interesadas con el objetivo de mejorar todas estas cuestiones pensando en la edición del año 2025.

"Por moito que diga o alcalde, o concello Local de turismo é un órgano onde non se tratan estes asuntos e só serve a nivel informativo para dar conta de feitos consumados que, á vista dos resultados, cada vez funcionan menos porque se toman de xeito unilateral por un goberno estancado e esgotado", concluyó Leiva.