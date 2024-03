Pablo Leiva: “Temos un alcalde paralizado que ten abandonado ao sector turístico de O Grove”

“A única política e xestión turística do alcalde José Cacabelos e do goberno socialista consiste en rezar para que faga sol e a xente veña a O Grove polo bo tempo, porque todas as cuestións que son da súa competencia e que son fundamentais para dinamizar, colaborar e impulsar a este sector están completamente esquecidas e paralizadas”. Deste modo valoró el portavoz del PP de O Grove, Pablo Leiva, la situación turística del municipio ante una Semana Santa caracterizada por la adversa meteorología y en la que el Concello “non foi quen, nin sequera, de ofrecer alternativas a cuberto que atraian visitantes, en referencia ao peche nestes días do Museo da Salga”.



El edil popular recuerda que esta pinacoteca marinera “é un gran atractivo, xa que reflicte o noso xeito de ser e de vivir co mar e, ademais de expresar a nosa identidade como pobo, gústalle moito á xente de fóra que non coñece este mundo”, por lo que calificó de “lamentable” que esté cerrada por las “enormes filtracións e pingueiras de auga” que el Concello “non é quen de arranxar en tempo e forma para unhas datas sinaladas”.

“O Museo da Salga, xunto con moitas outras cousas de competencia municipal que están abandonadas, podería formar parte dun paquete que trouxera xente a O Grove nesta Semana Santa malia o mal tempo, pero lamentablemente non se poderá aproveitar, co conseguinte prexuízo para hoteis, bares e restaurantes, polas súas graves deficiencias unicamente achacables ao Concello e das que o alcalde é o máximo responsable como encargado de Turismo”, lamentó el edil.

“Abandono e desidia”

Pablo Leiva criticó que esta situación “é o enésimo exemplo do abandono e a desidia do goberno local con este sector, que constitúe un dos dous eixos económicos do concello xunto coa pesca e o mar” recordando “as recentes e numerosas queixas de Emgrobes nesta materia” y admitió que comparte completamente el “malestar” de este colectivo y considera que “é necesario que se lle dote de máis persoal de apoio, unha mellor xestión das axudas, un impulso definitivo ao proxecto da Gastromeca –con un presupuesto de 2 millones de euros aprobado por la Xunta– ante as dúbidas polo seu emprazamento e o seu retraso, unha periódica limpeza de praias e sendeiros ou unha axeitada xestión das autocaravanas”.



“O Grove é unha auténtica potencia turística, pero non deixamos de pasar unha oportunidade detrás doutra porque temos un alcalde paralizado, superado e esgotado, que ten completamente abandonado a este sector e que o único que fai é ir a rebufo de Sanxenxo e crer que, por presentar unha web, xa está todo feito”, finalizó Leiva.