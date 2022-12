Los paneles solares reducen un 70 % el consumo del auditorio y Concello isleños

El Concello de A Illa constata un ahorro de hasta el 70 % en el consumo energético del auditorio y la Casa Consistorial, gracias a la instalación de los paneles solares que prestan servicio desde hace meses.



A pesar de la subida de precios de la luz, desde el gobierno local destacan que las facturas del Consistorio han bajado gracias a las placas fotovoltaicas, pasando de unos 400 euros en 2021 a los 79 euros abonados, por ejemplo, el mes pasado.



Si se mira directamente a los consumos, el descenso del gasto se ve todavía más claro. En noviembre de este 2022, el edificio del Consistorio acumuló un consumo de 1.500 vatios, frente a los 5.500 que se registraron en el mismo mes del año anterior, cuando todavía no había estos paneles puestos. En el auditorio, el consumo pasó de 3.000 vatios en noviembre de 2021 a los 1.000 de este pasado mes. En el caso de sus salas, se pasó de 500 vatios en noviembre de 2021 a los 150 del de 2022.



El concejal de Servicios, Luis Arosa, explica que “nas instalacións do auditorio, o aforro na factura non é tan cuantioso debido ao incremento que a enerxía eléctrica foi rexistrando ao longo do ano”. Además, a lo largo de este 2022 el edificio cultural fue recuperando la actividad habitual, que había decaído en los dos años anteriores, debido a las restricciones en pandemia.



Subvenciones



El Concello de A Illa había instalado estos paneles fotovoltaicos con una subvención de 120.000 euros, concedidos por el Gobierno central el pasado año.



Ahora, el ejecutivo municipal quiere seguir avanzando en el ahorro energético a lo largo de 2023, por lo que ya ha tramitado ante el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) una subvención de 953.925,20 euros. Con ella se pretende financiar la renovación integral del alumbrado público en todo el término municipal.



La idea es sustituir las actuales luminarias por otras led, de bajo consumo. Esto permitiría seguir reduciendo el consumo, también en alrededor de otro 70 %, consiguiendo tanto un abaratamiento de costes en las facturas del Ayuntamiento como un menor impacto ambiental.



A Illa sigue, paralelamente, desarrollando proyectos como el de comunidad energética y electrificación de su flota, en el marco de un programa comunitario para islas de Europa.