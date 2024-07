Caleiro celebrará el próximo martes su Festa do Carme por todo lo alto, con la presencia de las orquestas Panorama y Ritmo Xoven. El programa arrancará con alboradas del grupo de gaitas As Brisas do Río Ulla y la Banda de Vilanova. La misa solemne tendrá lugar a las 12:30 horas y estará cantada por el Coro Parroquial Santa María de Caleiro, después se celebrará la procesión. Desde la comisión agradecen la colaboración de los vecinos y comerciantes.