La parroquia de Vilalonga rinde homenaje a las víctimas del naufragio de Arnosa en 1940 y recuerda su tradición telleira

La Asociación de Veciños de Vilalonga y Codesevi en colaboración con el Concello de Sanxenxo preparan un homenaje para las familias y las 23 víctimas del naufragio sucedido en la ensenada de Arnosa el 25 de febrero de 1940. El objetivo es recuperar la memoria histórica de Vilalonga y reparar el daño de estas personas.

El homenaje tendrá lugar el próximo 12 de febrero, con una misa que se oficiará bajo una carpa en las inmediaciones del pantalán de Arnosa, a las 12 horas.

Ese mismo día se estrenará el documental “O barro da vida” dirigido por Xan Leira, en el que se recuerda la tradición telleira de la parroquia y las víctimas del hundimiento del galeón. La pieza de 47 minutos de duración está musicalizada por el vecino de Vilalonga, Dani Dopazo junto con Xoán M. Paradela.

“A conmoción e a tristura que provocou o accidente en moitas familias de Vilalonga víronse silenciadas pola época, pero non na memoria de quenes sufriron a perda e que a través do recordo mantiveron vivo e fixeron que non caera no esquecemento”, relatan desde el Concello. “A miña avoa falábame moito dende pequeno deste fatal accidente e sempre me quedou aí ata que coñecín a Xan Leira e llo comentei e pareceulle moi interesante”, explica el músico Dani Dopazo. Asimismo, desde hace años, Codesevi está recopilando información sobre el accidente y la tradición telleira de Vilalonga. “A idea era facer un libro”, explica Carlos García Padín. “A implicación veciñal foi clave neste traballo”, indica Xan Leira, director de “O barro da vida”.

Según relata García Padín, cuando la embarcación llegaba a su destino, Arnosa, les pilló una galerna que entró por A Lanzada y el barco se hundió. “Murieron entre 24 y 27 personas. Muchos quedaron atrapados bajo la vela, e incluso aparecieron cadáveres días después en A Illa de Arousa”, relata. La mayor parte de los tripulantes eran mujeres y niños, de los que no sobrevivió ninguno, Una catástrofe que tocó a muchos hogares y dejó también huérfanos.

Testigos del naufrágio

En el documental se recogen hasta 27 testimonios que hablan del hundimiento, entre ellos un testigo directo, Maximino González, que iba con su tío en un bote a pocos metros del lugar del accidente, y de la tradición telleira y ceramista de Vilalonga. Una crónica viva del oficio del barro, en la tierra y en el mar, que transformó el entorno natural y paisajístico de Vilalonga, promoviendo el desarrollo económico del municipio y de la comarca.

El antiguo cine Don Juan, ahora Bar O’Spa, acogerá el estreno del documental en dos pases, uno a las 18:30 horas y otro a las 20:30 horas. La sala tiene capacidad para 250 personas. Los interesados en acudir a la sesión pueden retirar ya las localidades en el Bar O’Spa. La entrada será gratuita hasta completar aforo.