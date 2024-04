El Partido Galego de O Grove denuncia el “abandono” de la villa por parte del gobierno y la oposición

El Partido Galego de O Grove empieza a mover ficha y reprobar la gestión del gobierno local y la oposición sobre lo que consideran “deixadez” en cuando a la defensa de las demandas de los vecinos.



“O PG, a diferenza dos partidos da oposición que asumen as demandas de sectores e non se preocupan dos cidadáns, creemos que os que vivimos aquí todo o ano temos dereito a ter un pobo limpo e ordenado pero non so na época turística”, reclama el portavoz, Alfonso Padín. Desde la formación entienden que “a periodicidade de limpezas varía en función do crecemento das mesmas, polo que debe estar pautado, ao igual que as praias, e necesario mantelas limpas todo ano”, asimismo, apunta “é necesario dispor dun espazo ou elementos para verter os plásticos voluminosos que moitos cidadáns recollemos e non temos onde verter; ademáis de facer un mantemento de tódalas pasarelas e valados”.



Para el PG, el cierre del museo da Salga de Moreiras “demostra un desprezo pola cultura mariñeira do pobo e unha absoluta deixadez de funcións, obrigando o peche das instalacións. Non hai escusas, xa que existen outros espazos onde si houbo inversións”.



En cuanto al posicionamiento de parte de la oposición, el Partido Galego señala que “Esquerda Unida non é un actor de oposición, xa que é realmente quen sostén o goberno local, polo que é responsable da situación actual” y al PP, piden que “deixe de agocharse detrás de demandas de sectores, e que contribuía de xeito real a mellora dos nosos sectores económicos, exercendo de ponte entre o goberno local e o goberno autonómico; demostrando que realmente lle preocupa e se ocupa dos problemas deste pobo”.

Furgoneta a la deriva

Por otro lado, recuerdan el suceso de la pasada semana en el que un conductor se precipitó al mar en el puerto con una furgoneta de reparto farmacéutica, la cual “aínda se topa no fondo do mar, sendo visible coa marea seca”. Critican que la zona sigue “sen sinalizar o que supón un perigo para a navegación, xa sexa de embarcacións profesionais así como de embarcación recreativas”, así como un “perigo real de contaminación, non só polos aceites e carburantes do motor, senón tamén pola carga que transportaba este vehículo. De producirse vertidos estes afectarían directamente as zona de marisqueo denominada “A Vía”, podendo chegar a afectar outras zonas”.



“Dende que se produciu este suceso, non temos constancia de que se tomase algunha medida de seguridade a navegación, nin tampouco medidas anticontaminación por parte das administracións competentes, xa sexa Medio Ambiente, Pesca, Capitanía Marítima ou Salvamento Marítimo”, asegura el PG. Por ello, “esiximos unha actuación inmediata por parte de tódolos departamentos involucrados, e que retiren o vehículo o máis pronto posible”, concluye Alfonso Padín.