El paseo marítimo lleva casi una semana sin luz y Portos dice que lo arreglará “en breve”

Los vecinos de Cambados y los miles de visitantes que en estas fechas visitan la localidad todavía tendrán que esperar un poco para que la iluminación del paseo marítimo se restablezca. Al parecer problemas de Portos de Galicia (titular de toda esa zona y, por lo tanto, responsable de su iluminación) con la empresa suministradora de la electricidad son los causantes de un “apagón” que resulta molesto para aquellos que acostumbran a pasear por este entorno cambadés. De hecho la caja del contador que se ubica muy cerca de la Praza de Abastos de la localidad está totalmente vacía.





Desde la Consellería do Mar –de la que depende directamente Portos de Galicia– señalan que “se están a realizar as xestións pertinentes co obxectivo de solucionar a situación e que se restableza a iluminación na zona no prazo máis breve posible”.





El Plan Especial

Por otra parte los diputados socialistas en O Hórreo, Julio Torrado y Patricia Otero, preguntarán por el estado del Plan Especial del Puerto de Cambados en la sesión de hoy. Además también solicitarán información sobre si está previsto por parte de la Xunta de Galicia “atender á petición feita hai seis anos polo Concello de Cambados” respecto a la desafectación de los terrenos urbanos que ya no tienen actividad portuaria. y también si de ser así cuando se va a llevar a cabo ese procedimiento.