El patrón mayor de Cambados defiende que las acusaciones de los críticos contienen datos “falsos”

El patrón mayor de Cambados se defendió ayer de las acusaciones realizadas por los críticos respecto a la causa abierta contra él en Francia. Alejandro Pérez no niega la existencia del procedimiento, nunca lo ha hecho, pero asegura que los detalles aportados por sus contrarios son “totalmente falsos”. En concreto, así lo indica sobre que llevara el AIS apagado y problemas con el diario de capturas. “Teño probas e testemuñas”, declaró.



Pérez apeló a su derecho a la presunción de inocencia ante un proceso aún en trámite y por el cual, los críticos pidieron la celebración de una Xunta Xeral extraordinaria reclamando explicaciones sobre los hechos y también su inhabilitación en el cargo, pues aseguran que contravendría el Decreto de Cofradías.



El patrón mayor explicó las acusaciones que pesan sobre él por parte de las autoridades francesas, señalando que le acusan de “non ter a caixa azul”, que es el sistema de seguimiento por satélite de una embarcación. No obstante, también aseguró que su barco entra en las excepciones españolas para no llevarla, al tener menos de 15 metros de eslora, pero no así en el caso de Francia, que haría la aplicación más restrictiva de la normativa de la Unión Europea. Así las cosas, en el país vecino “todos os barcos de menos de 12 están obrigados, pero non hai nada de furtivismo, nin do AIS apagado ni problemas co libro –de feito está sellado polas autoridades– como se dixo. Teño probas e testemuñas”, añadió visiblemente molesto por las consecuencias de este tipo de acusaciones que señala de mayor gravedad que su caso.



Preguntado por la situación del proceso, Pérez explicó que la vista para ver su caso se pospuso por “problemas no xulgado para fixar a hora da celebración” y que todavía no hay una fecha. Tampoco la hay para la reunión extraordinaria pedida por sus opositores, pero hay un mes de plazo desde su petición –el 22 de noviembre–.

Denuncias de mariscadoras por presunto acoso

Cabe recordar que estos vocales la pidieron para abordar estos y otros asuntos como las denuncias presentadas ante la Cofradía por un grupo de mariscadoras de a pie por casos de presunto acoso a raíz del conflicto abierto por la gestión de la máquina clasificadora. El tema también se abordó en la última Xunta Xeral, celebrada el 24 de noviembre y según el patrón mayor, la mitad de las denunciantes, aproximadamente, forman parte del órgano, así que se aprovechó para preguntarles en la sesión “si se reafirmaban no dito para abrir o correspondiente expediente, pero dixeron que non. Con todo, falarase co resto para tomar as medidas oportunas porque estamos falando dunha cuestión grave”, añadió.