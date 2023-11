Los críticos piden inhabilitar al patrón de Cambados por una causa abierta en Francia

La Cofradía de Cambados lleva prácticamente un año envuelta en una guerra abierta entre los dos bandos en que está dividida su Xunta Xeral. El “fuego cruzado” no cesa y el grupo crítico con el patrón mayor, Alejandro Pérez, pidió ayer una reunión extraordinaria con una serie de asuntos graves que, consideran, dan cuenta de la “falta de rumbo” del Pósito. Entre ellos destaca una petición para inhabilitarlo de manera “urxente e inmediata” por un proceso abierto contra él en Francia aunque, por otra parte, todavía no hay constancia de que el juicio se haya celebrado.



Los críticos sacaron a la luz lo que el sector cambadés sabe desde hace meses, pero con la grave acusación de que la causa se sigue por la vía “penal por delito de furtivismo, contra os recursos naturais e contra o medio ambiente” por unos hechos “presuntamente cometidos en xullo de 2022”. Fuentes de este grupo denuncian que las autoridades francesas lo retuvieron en el puerto de Lorient porque su embarcación fue interceptada en aguas de este país “co AIS (Sistema de identificación automática) apagado, non tiña anotadas no diario as capturas que tiña a bordo e estaba a máis millas náuticas do que tiña permitido pola súa titulación”.



Agregan que estaba en la campaña del bonito y “acabou entrando en augas francesas” donde a “lexislación é máis dura neste sentido”, puntualizan, reconociendo que se trata de otras cuestiones que, en España, podrían resultar en un procedimiento administrativo. No obstante, insisten en que se trata de un “procedemento penal”.



No tienen constancia de la celebración del juicio, pero le piden al patrón mayor que ofrezca a la Xunta Xeral “información actualizada e fidedigna” del estado del proceso porque aseguran que, en caso de haber sido hallado culpable, merece su inhabilitación en el cargo, conforme al Decreto de Confrarías.

Presunto acoso

Este diario intentó ayer recabar la versión de Pérez sin éxito, en una jornada en la que tuvo lugar otra reunión con otro asunto polémico: la propuesta de apertura de un expediente de cese de dos vocales de los críticos por ausencias continuadas a las juntas, lo cual, de salir adelante, desequilibraría sus fuerzas en este órgano.

También iba en el orden del día el estudio de las denuncias presentadas por mariscadoras por un presunto caso de acoso relativo al conflicto por la máquina clasificadoras. Un tema que también mencionan los críticos en su petición, así como las gestiones realizadas para tener combustible en Tragove y “non ter que emigrar ao Grove”; el estado de causas judiciales, como la de Porto de Cambados y o las retribuciones que hayan podido cobrar él y su equipo.