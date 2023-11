El patrón de Cambados defiende que el cese de vocales por ausencias continuadas está recogido en los estatutos

El patrón mayor de Cambados, Alejandro Pérez, negó ayer que la propuesta de apertura de un expediente de cese a dos vocales de la Xunta Xeral responda a un intento por acallar al sector crítico. “Non estamos interesados en botar a ninguén, de feito, resulta unha cuestión indesexable, pero seguimos os estatutos os cales contemplan que faltar consecutivamente a tres reunións é motivo de cese”, declaró.



Pérez aseguró que, incluso, la cuestión fue advertida por otro miembro y, una vez comprobado, se decidió llevar la apertura de expediente a la sesión extraordinaria que se celebra hoy. Cabe recordar que los dos marineros alegaron que no podían acudir a las sesiones por cuestiones de trabajo y pedían adelantar las horas de las convocatorias o implantar un sistema de participación a distancia. Sin embargo, Pérez defiende que “dende o primeiro día celébranse ás 21:30 horas e eles mesmos –por los críticos– puxeron esa hora en xullo para a elección do patrón maior, así que iso que din non é verdade”. También dice que le llama la atención que, de las juntas a las que faltaron, “na primeira e na segunda non xustificaron a ausencia e na terceiro si –presentaron un escrito–. O lóxico sería que tiveran xustificada a súa falta en todas. E logo, o máis chocante é que un deles aínda faltou a unha cuarta”.



Con todo, recordó que, en caso de salir adelante la propuesta de apertura del expediente, se abre un proceso en el que los afectados podrán presentar sus alegaciones.



En la sesión de hoy también se tratará la posibilidad de adoptar medidas para “investigar” los hechos contenidos en unas denuncias presentadas por varias trabajadoras de la agrupación de marisqueo a pie contra su presidenta.