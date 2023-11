Críticos acusan al patrón de Cambados de intentar expulsarlos a cuenta del horario de las juntas

La Cofradía de Cambados celebra mañana una Xunta Xeral extraordinaria que abordará, entre otros asuntos, las “accións a adoptar ante as reiteradas ausencias” de dos vocales a las sesiones. Son los mismos que ya se quejaron en septiembre de las horas de las convocatorias, explicando que se fijan en momentos en los que están trabajando y, de hecho, acusan al patrón mayor de hacerlo “deliberadamente para que non poidamos asistir presencialmente” y “eliminar” así a la oposición. Y es que apuntan que su intención es “posibilitar” su expulsión.



En un escrito presentado por estos marineros en septiembre, reclamaban que se impugnara la reunión del 11 de septiembre y que se adelantara el horario de las juntas generales “como mínimo dúas horas” o, en caso contrario, se implantara un sistema “a distancia que permita incorporarnos e intervir –con eficacia e efectividade–” para poder ejercer su derecho como representantes de los socios que los eligieron y que sea “compatible e concilie con noso dereito ao traballo e á obtención dunha renta digna”. Un modo de que no se impida “grave e dolosamente a nosa intervención ante os asuntos a tratar ante a Xunta Xeral, permitindo que a totalidade dos membros poidamos asistir sen trabas nin obstáculos nin maquinacións para cercenar os nosos dereitos como membros”, según firmaban los afectados.



No obstante, no se tuvo en cuenta y las siguientes se convocaron a horas que califican de “intempestivas e nocturnas” y además, con “poca antelación”, por lo cual, insisten en acusar tanto al patrón mayor como a la secretaria de la Cofradía: “Coñecen que ao ser tripulantes de embarcacións ao xeito e tendo aberta a pesquería ata o mes de novembro en horario nocturno, non podemos asistir”. Así las cosas y en total, uno no pudo acudir a tres y otro a cuatro, celebradas entre septiembre y octubre, lo cual no sucede con el “resto” de vocales “e menos aínda cos membros da lista do patrón maior, que non teñen que traballar”.

Por todo ello se quejan ahora de que Alejandro Pérez convoca la reunión extraordinaria de mañana –a las 20:45 horas en pri mera convocatoria y a las 21.15 en segunda– con la intención de “posibilitar” su expulsión.