La patrona mayor de la Cofradía de O Grove denuncia una campaña de “bulos e desinformación”

La patrona de la Cofradía de Pescadores de O Grove, María del Carmen Besada, arropada por 16 miembros de la Xunta Xeral, denunció estar sometida a una campaña “constante de desinformación, bulos e mentiras”. Besada mostró su malestar ante los comentarios vertidos los últimos días por las mariscadoras a pie que solicitan su dimisión y una auditoría para conocer el estado en el que se encuentra actualmente la cofradía.



La patrona mayor quiso aclarar punto por punto las críticas recibidas. Así, comenzó desmintiendo que fuese escogida “a dedo” y destacó que fue elegida al obtener “16 votos de 24”. Otro de los puntos que quiso desmentir fue relacionado con las subvenciones. Besada comentó que en los últimos dos años la Cofradía consiguió más de 879.000 euros de los cuáles, “máis de 456.000 foron exclusivamente para o sector do marisqueo a pé”.

Respecto a las trabas y limitaciones que las mariscadoras a pie denuncian estar sufriendo, la patrona mayor señaló no conocer cuáles son e invitó a los encargados del control del marisqueo a pie a que “en lugar de difamar e divulgar bulos, teñan a integridade de dar a cara e especificar a que se refiren, posto que no rexistro de entrada desta Cofradía non hai unha sola denuncia cara a miña persoa”.

Un momento de la intervención de la patrona mayor de la Cofradía de O Grove | MÓNICA FERREIRÓS

En cuanto a la reducción de los trabajadores del punto de control, señaló que mantienen las mismas condiciones “que sempre”.



Sobre las quejas de las mariscadoras de O Grove a que las de Castrelo trabajen en las playas mecas, la patrona indicó que fue la administración la que señaló que “ao ser todas socias, todas teñen dereito a traballar en todas as praias”.



En su intervención Besada también quiso destacar que todas las decisiones relacionadas con los topes, limpiezas o resiembras son acordadas por las encargadas de explotación y no es ella, como patrona mayor, la que tiene esas funciones. Así mismo, señaló que ella, junto a la Xunta Xeral “seguirán na mesma senda de traballo, de esforzo e de compromiso co sector”.



Mientras Besada hacía estas declaraciones, frente a la Cofradía, una vez más, una gran representación de las mariscadoras a pie pedían su dimisión. Bajo el lema “esta patrona non nos representa”, las trabajadoras del mar señalan que continuarán con las movilizaciones para conseguir que deje su puesto.