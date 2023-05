Piden la dimisión de una concejala de Ribadumia: una peineta pública y vínculos con una empresa que factura para el Concello

La concejala de Servizos Sociais de Ribadumia, Sofía Núñez, fue ayer objeto de peticiones de dimisión por partida doble, de Somos y el PSOE, debido a la peineta que realizó a la cámara de grabación del Pleno antes de comenzar la sesión del jueves y por sus vínculos con una empresa que factura para el Concello, “unha ilegalidade”, según denunció el edil Enrique Oubiña.



El concejal opositor explicó que la ley de incompatibilidades y la Loreg “son claras” y que un concejal “non pode recoller a acta sendo apoderado dunha empresa con relación directa co Concello. Tiña tres opcións: non recollela, desvincularse da empresa ou que a empresa renunciase a prestar servizos ao Concello”. De hecho, le acusó de “ocultar” esto en la declaración de bienes que hacen todos los ediles y acudió a la sesión con una copia de esta y de la hoja del registro mercantil como documentos probatorios de que es apoderada de la firma en cuestión, ofreciéndoselos al alcalde para que lo comprobara. Y es que David Castro le acusó de “faltar á verdade” y, nuevamente, “de buscar a crispación” y “os veciños o saben”. “Creo que estás bastante confundido, os políticos teñen dereitos e deberes e creo que che falta ser un político que diga a verdade”, añadió.



No obstante, el regidor no entró en el fondo del asunto a pesar de la insistencia de Oubiña. “É un tema moi grave porque cando se fan estas actuacións, o primeiro que se pensa é que se está favorecendo a una empresa e que se poden pagar liberacións disimuladas a través de facturas, por iso hai unha lei”, dijo. Asimismo se dirigió a la edila, que se presenta con Castro a las próximas elecciones municipales bajo las siglas del PP, para indicarle que “non vas poder ser concelleira, pois a secretaria toma nota disto e non vas poder facer trampa na declaración de bens”.

Valoran tomar medidas

En un comunicado posterior, el concejal opositor señaló que “non podemos permitir que haxa dúbidas sobre o uso dos cartos públicos nin moitos menos que se favoreza a unha empresa e por extensión neste caso a unha concelleira e a súa familia –pues de administrador figura un hermano de Núñez–”. Por ello, anunció que están “analizando as medidas que debemos tomar”.

Un “erro” que “non comparto”

çLa edila de Servizos Sociais también fue protagonista ayer por una broma que generó bastante malestar. Antes de que empezase la sesión, realizó una peineta a la cámara que se vio en la retransmisión online. El regidor lo calificó como una “broma de mal gusto entre as dúas persoas que estaban facendo as comprobacións necesarias para a grabación. Non o vou defender e hai que correxilo, pero foi un erro humano, que non ten ningún tipo de maldade nin de falta de respecto aos veciños nin a ningún representante político e que non tiña que saír porque nada ten que ver co Pleno, nin representa ao Pleno”, expuso.



También defendió la labor de su equipo, tanto de los políticos como de los empleados: “Estamos indo contra traballadores e ten que haber sensatez, en política non todo vale e estamos facendo as cousas moi ben, pero hai quen quere aproveitar un erro humano para salpicar a vida política de Ribadumia”.

“Imposible de desculpar”

Sin embargo, Somos y el PSOE se quedan con el hecho. El candidato a la Alcaldía del segundo, Javier Mougán, lo considera un “xesto intolerable e imposible de desculpar, que só se pode corrixir coa dimisión”. En términos similares se pronunció el de Somos, calificándolo de “actitudes chulescas e de desprezo” y, que “non se teña desculpado publicamente e presentado a súa dimisión, resulta indignante”, clamó Enrique Oubiña.



También tuvieron reproches para Castro. Creen que debería “expulsala de inmediato” del gobierno y de su lista, “se ten un mínimo de dignidade democrática (...) O PP fichou ao peorciño”, apuntó el socialista. “Quen protexe a unha persoa que actúa fóra da lei, é cómplice, quen protexe a quen se ri da veciñanza, estase rindo tamén”, añadió el edil de Somos, quien incluso planteó: “Ou que dimita el mesmo se é incapaz de xestionar ao seu equipo”.