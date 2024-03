El Pleno aprobará hoy el pago de 745.000 euros en facturas de 2023 y un recurso por la nave logística

La Corporación de Cambados celebrará hoy su Pleno ordinario de marzo (20 horas), en el que, entre otros varios asuntos, se votará la aprobación de un reconocimiento extrajudicial de crédito para poder financiar el pago de facturas pendientes de 2023, por importe total de unos 745.000 euros. Además, los concejales debatirán sobre la ratificación de un recurso presentado por el Concello al proceso contencioso en el eternizado conflicto de la nave logística inversa del polígono industrial. También se llevará el ya adelantado expediente de investigación que declara público un camino en disputa en Monte do Corgo.



El alcalde, Samuel Lago, avanzaba ayer algunos detalles de la operación económica, un mecanismo que defiende como habitual para poder instrumentalizar el pago de facturas pendientes de la anualidad anterior, al no ser posible legalmente su inclusión en el presupuesto de 2024.



Estas facturas se dividen en dos grandes lotes, detalló. Por un lado, aquellas que entraron al Concello fuera de plazo, en enero o incluso febrero de este año, aunque por conceptos de noviembre y diciembre del 2023. En el otro bloque se incluyen facturas que, “por uns ou outros motivos” están todavía sin abonar, bien por no quedar fondos disponibles en la partida correspondiente, bien por errores en la facturación u otros supuestos.



Como acostumbra a suceder en los reconocimientos extrajudiciales de crédito, se prevé debate entre oposición y gobierno a respecto de la gestión económica.

Nave logística inversa

Llega también al Pleno hoy la ratificación de un recurso de apelación que presenta el Ayuntamiento contra una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Pontevedra, en uno de los flecos judicializados todavía pendiente con respecto al largo conflicto de la nave o plataforma logística inversa de residuos, en el polígono.



El alcalde recuerda que el Concello rescindió el contrato en su día y que la mercantil recurrió, “argumentando que nos tiñamos estendido demasiado nos prazos, polo que a resolución e o expediente deberan entenderse caducados”. El Concello recurre convencidos sus servicios jurídicos de que tal cómputo de plazos es errado. “Nós suspendemos o prazo, á espera do Consello Consultivo, retomándoo cando emitiron informe”, defiende el primer edil. Por ello, entienden que el plazo no estaba expirado. En cualquier caso, indica que también la empresa recurre, al no ser el fallo completamente de acuerdo a sus intereses. El Ayuntamiento sigue demandando el cobro de una deuda, solo en parte satisfecha con una garantía, concluyó.

Monte do Corgo

Se planteará también la resolución al expediente de investigación de caminos que ha concluido como público uno en litigio en Monte do Corgo, donde una propiedad privada lo había abarcado para sí. Durante el procedimiento de investigación, el Concello descubrió la existencia de otro camino público perdido en la zona. Ambos intentarán recuperarse ahora.