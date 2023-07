El Pleno aprueba la organización del ejecutivo de Cacabelos con la abstención de Esquerda Unida

La corporación municipal de O Grove celebró ayer el Pleno de organización para determinar las áreas, liberaciones y salarios del nuevo ejecutivo de Jose Cacabelos, que en esta ocasión gobierna en minoría.



Los socialistas llegaron a un acuerdo previo con el grupo de Esquerda Unida que condicionaba su apoyo a una reducción de los salarios y la ejecución de unas actuaciones prioritarias para el municipio. Finalmente, salió adelante la propuesta del reparto del gobierno local, que tendrá dos liberaciones exclusivas, la de Cacabelos y Ángeles Domínguez y otras tres dedicaciones parciales que recaen en Juan Outeda, Pilar Galiñanes y Quito Parada, además de la rebaja salarial propuesta por los izquierdistas con las abstenciones de sus tres ediles.



De este modo, el sueldo del alcalde baja de los 53.622 a los 49.000 euros brutos anuales, el de Domínguez de 36.114 a 33.000 euros, y lo mismo con los demás ediles hasta conseguir un ahorro de 49.000 euros para las arcas municipales respecto al anterior mandato. Además, el grupo de Esquerda Unida tendrá representación en la Mancomunidade de O Salnés al contar con el apoyo del PSOE en la votación.

Subida de las retribuciones

Tanto el PP como el BNG votaron en contra del planteamiento organizativo al no haber llegado a acuerdos durante las negociaciones. Además, los nacionalistas consideran que la rebaja salarial es “irrisoria” y que la subida de las retribuciones por asistencias a plenos y comisiones es “desorbitada”, pasando a cobrar cada edil 150 euros por sesión a 225 euros a partir de ahora, por lo que desde el BNG critican que los miembros del gobierno “sumaran a mesma cantidade, se non máis, que se estivesen liberados” y a mayores. “os concelleiros do grupo que apoiou unha vez mais ao goberno, tamén percibirán maiores ingresos ao incluírense dous concelleiros deste grupo nas comisións informativas”.

Asimismo, el grupo de David Torres recordó que “os edís do BNG non estamos en política por cartos, senón por vocación e comprometémonos a mellorar os servizos e a vida diaria da nosa veciñanza”, criticando que “para outros queda claro que o que lles importa é o saldo das súas contas bancarias”.