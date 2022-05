El Pleno de O Grove hace presión para que la Xunta dote a la villa de plazas suficientes de infantil

La corporación de O Grove trató en el Pleno del miércoles uno de los problemas más importantes de las últimas semanas para las familias del municipio, la falta de plazas educativas en la Escola Infantil de A Galiña Azul, que deja sin acceso a la escuela a al menos unos 25 niños de 0 a 3 años. Los grupos municipales aprobaron ayer por mayoría, con los votos a favor del PSOE, BNG y EU, y con la abstención del PP, la moción de urgencia presentada por el gobierno socialista para instar a la Xunta que inicie los trámites y dote de crédito una partida destinada a la ampliación de aulas en las instalaciones de la escuela de Rons.



La concejal de Educación Pilar Galiñanes defendió la moción recordando la disponibilidad del Concello para trabajar en la ampliación de la escuela, realizar todos los trámites ante Costas y aportar el 30 % de la financiación de la actuación. Aún así, dijo la edil, “A Xunta non fixo nada, nin estudio, nin proxecto, nin proposta ningunha”. Por ello, y tras la reunión con las familias afectadas, los socialistas presentaron una moción en la que instan a la Xunta a ofrecer plazas públicas suficientes para el municipio, encargar la redacción de un proyecto que contemple la ampliación de la escuela e incluir la financiación en los presupuestos autonómicos, reunirse con la corporación para acordar un lugar que sirva para acoger temporalmente a los niños que quedaron en lista de espera, y “non estaría mal ampliar o horario de apertura para que a conciliación sexa real”, apuntó Galiñanes.



A esta cuestión, EU recordó su moción presentada el año pasado alertando sobre este problema en el municipio, pero “o goberno non fixo nada” y requirió al ejecutivo que “se poña a traballar para buscar unha solución porque as familias precisan conciliar”.



El BNG lamentó que “se non hai presión, este goberno non se move” y solicitó al gobierno local que incluyeran enmiendas en las que se incluyera en el texto de la moción instar a la Xunta a analizar las necesidades reales a medio y largo plazo para dotar a las instalaciones de las aulas y espacios necesarios, “non solo solicitar unha ou dúas aulas”.



Por su parte, el PP advirtió que el gobierno local “non está diciendo a verdade da situación da escola de Rons”, ya que explicó, la Xunta cuenta con la cesión del uso de las instalaciones, pero la titularidad es del Concello, por lo que sería la administración local la que tendría que realizar el proyecto. Además, aseguró, “é complicado que Costas permita as obras”, y teniendo en cuenta que la compra del Colexio das Monxas es “un brindis ao sol”, aconseja el ejecutivo de José Cacabelos a que busque una alternativa y proponga un lugar donde ubicar la escuela y que se saque a concesión la gestión del servicio.