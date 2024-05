El pleno municipal dio luz verde por unanimidad al nuevo plan Sanxenxo Concilia

El pleno de la corporación municipal aprobó ayer por unanimidad el nuevo plan Sanxenxo Concilia que se pondrá en marcha este verano para las familias. La portavoz del equipo de gobierno, María Deza, defendió que se trata de un programa “con prezos moi asequibles para os veciños que se benefician dun desconto do 25% fronte aos non empadronados”. La tarifa es de 90 euros el mes y de 45 euros por quincena. Además, contempla una bonificación del 100% para familias en situación de vulnerabilidad y de acogida con niños tutelados.



Sanxenxo Concilia ofrece 45 plazas por quincena, es decir, un total de 180 plazas, para niños de 3 a 12 años y se desarrollará en el colegio A Florida, de 8.00 a 15.00 horas, con servicio de fiambrera. El plan salió adelante con los votos a favor del PP, PSOE y BNG, pese a que inicialmente éste último mostró reticencias por el horario que creía que empezaba una hora más tarde. “Se é así entón apoiamolo porque si é un plan de conciliación”, aseguró Leiro.



En la elaboración y el diseño de Sanxenxo Concilia se tuvo en cuenta la amplia oferta que hay de este servicio en Sanxenxo a través de las ANPA de los colegios de Portonovo, Noalla y Vilalonga, que llevan años organizando con éxito actividades de conciliación. A mayores, al menos, cinco clubes deportivos organizan sus propias actividades. “Hai dous meses que a miña compañeira Nati reuniuse coas ANPA e lles informou deste novo servizo. Leiro creo que confundiu Sanxenxo con Pontevedra no que non se organiza ningún plan concilia”, apuntó Deza. Este año, el plan lo gestiona directamente el Concello a través de cinco monitoras y el coste total es de 28.876 euros. “Adicamos prácticamente o doble do presuposto que o tripartito en 2016. Vostedes non inventaron a conciliación, en Sanxenxo púxose en marcha por primeira vez co PP en 2004, aínda que a vostedes lles moleste”, señaló Deza respecto a las críticas realizadas por el BNG en los últimos días.



Durante la sesión también se dio luz verde a la actualización de las tarifas de piscina, escuelas municipales, expedición de documentos e ICIO. El precio por los certificados y otros documentos baja de 30 a 5 euros y los empadronamientos, que ahora cuestan 4 euros, pasaran a ser gratis. Pese a la actualización de precios, las tarifas seguirán siendo inferiores a los concellos que disponen de piscina climatizada o actividades municipales. Además, los vecinos de Sanxenxo pagaran por estos servicios un 25% menos que los no censados en la villa.