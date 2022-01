Los Plenos de A Illa se grabarán para su revisión pública antes de que termine este mandato

La Corporación de a Illa celebró anoche su sesión plenaria ordinaria de enero, en la que uno de los principales puntos fue el acuerdo unánime para que se graben y emitan públicamente los plenos. Fue a propuesta del BNG, que recordó que cada vez más ayuntamientos de O Salnés disponen de este servicio y lo defendió subrayando que se trata de una forma de ahondar en la transparencia y facilitar la participación ciudadana en asuntos públicos.





El portavoz nacionalista, David Mochales, señaló que apenas hay vecinos que sigan presencialmente los debates, de manera que le parece una forma asequible de facilitar el seguimiento a los isleños, desde casa. Solo habría que instalar unas cámaras, sistema de almacenamiento, conectar la red de audio ya existente y vincularlo a una plataforma de publicación.





Desde el PP, el portavoz Juan José González declaró desde el inicio su voto favorable. “Todo o que sexa en favor de máis transparencia e información, coido que vai polo bo camiño”. Eso sí, dudó de que esta iniciativa pueda materializarse en el corto plazo. “Nos vindeiros dous meses?”, espetó a Mochales. “Non vai ver vostede iso nin de coña”. “Xa nos gustaría, pero xa lle digo eu que neste mandato será moi complicado, non o verán os seus ollos”.





El alcalde, Carlos Iglesias, recogió el guante, comenzando su intervención “agradecendo as dotes de adiviño do portavoz do PP”. Tras la sonrisa general, el regidor anunció su “compromiso persoal de que isto se vai solucionar”. “Estou completamente de acordo e comprométome a traballar inmediatamente” en el asunto.





Avanzó que “pronto” reunirá a los portavoces de los grupos para “materializar o acordo” y tomar las decisiones concretas, que podrían técnicamente incluir las llamadas video actas. El “sí” fue, así, unánime.

También obtuvo el respaldo del resto de grupos el Bloque en otra moción: La que pretende un mayor cumplimiento de la normativa de transparencia, sobre todo en lo que se refiere a la publicación de información en la web municipal.





Mochales señaló que no hay datos sobre salarios de altos cargos, ni subvenciones, ni contenidos bien actualizados sobre contratos o recursos humanos. Y todo pese a que la norma cuenta ya casi con una década a sus espaldas. El alcalde reconoció que había margen de mejora. Lo excusó en la falta de medios y recursos, ya que “os concellos de toda España recibiron un montón de obrigas nos últimos anos, que non foron acompañados de asignación asignación presupostaria”. Eso, indicó, complicó en A Illa incluso la implantación de la administración electrónica. En todo caso, el compromiso fue el de ir “corrixindo paulatinamente todo aquilo que se detecte” en cuanto a falta de información pública disponible en la web.





Sin cambio de fecha

No prosperó la propuesta del BNG para cambiar la fecha de celebración periódica de los Plenos. Actualmente fijados los últimos jueves de meses impares, pretendía moverlos a los pares. Mochales argumentaba que los Plenos de enero suelen estar bastante vacíos de contenido y, mientras, en diciembre siempre suele ser necesario convocar sesiones extraordinarias, con su consecuente gasto, para abordar cuestiones vinculadas con el cierre de año. El PP se abstuvo, dejando la pelota en el tejado del PSOE. El gobierno local se negó al cambio, argumentando que la decisión organizativa necesitaba una reflexión más pausada y recordando tanto lo poco que queda de mandato, como que estas fechas fueron apoyadas por los tres grupos, incluso el BNG, en la sesión de organización.





El resto de puntos abordaron mociones genéricas, como el sector lácteo, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana o la reforma laboral.