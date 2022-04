Cambados Pode vuelve a denunciar el estado “selvático” de la playa fluvial de Oubiña

Cambados Pode denunció ayer el estado “selvático” de la playa fluvial de Oubiña y no es la primera vez. En agosto del año pasado solicitó al Concello el desbroce del acceso y la zona, pero la situación sigue igual, según mostró ayer su portavoz, José Ramón Abal Varela, abriéndose paso entre altas hierbas para llegar a la arena, que también está bastante cubierta de vegetación. El edil señaló que la situación es tal que “casi nin se percibe que hai unha praia e un merendeiro”.























Abal Varela relató que los propios vecinos le trasladaron las quejas. “Que recorden, a última vez que se desbrozou foi no 2019 e aínda que é pequena, é a única fluvial que temos e sempre foi moi concurrida. Ademais está na Variante Espiritual do Salnés e estamos en plan tempada de Semana Santa”. De hecho, asegura que se le “caiu o corazón ao chan” cuando vio su estado, pues considera que se está desperdiciando un recurso turístico natural único en una época de afluencia de turistas. Es más, no entiende que el Concello de Cambados no actúe cuando “vese que a ruta está razonablemente ben e si está limpando outras praias”.









En cuanto al motivo, el edil se adelante y espera por respuesta “unha escusa, como o ano pasado, cando nos dixeron que había que pedir un permiso a Augas de Galicia e logo que había un proxecto de rexeneración, que está moi, ben pero iso tarda, ata entón, pide autorización e desbroza. Isto é unha cuestión de falta de xestión”, declaró. De hecho, asegura que en su etapa como concejal de Servizos estaba en el listado de espacios de frecuente acondicionamiento.











Así las cosas, anunció que presentará una moción para el próximo pleno, pidiendo que se le preste atención y también a zonas de esparcimiento de otras parroquias. Del mismo, está será de una de sus peticiones en la propuesta que hará al bipartito para negociar el Orzamento 2022 de Cambados.