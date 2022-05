La Policía de Cambados investiga la aparición de restos de un ataúd en un contenedor junto al cementerio

La Policía Local de Cambados investiga la aparición de restos de un ataúd en un contenedor de basura ubicado en las inmediaciones del cementerio parroquial de Fefiñáns.





La alerta saltó el pasado domingo, sobre las 15:45, cuando la Policía recibió la llamada de un trabajador de una empresa funeraria. El empleado informó a los agentes de la presencia de posibles restos de la caja fúnebre, de madera, en la basura.





Origen incierto

Los policías se trasladaron al lugar y, después de una primera inspección visual, no se pudo constatar la procedencia de los restos de este ataúd. No pudo acreditarse cómo llegaron a la basura porque “non parecían vir do citado cemiterio próximo ao contedor onde estaban, dado que dentro do camposanto no se atoparon indicios sobre a orixe deses restos”.





Durante los siguientes días, el Cuerpo local prosiguió sus investigaciones, tratando de descubrir quién habría podido dejar allí aquellos restos, pesquisas que por el momento no pudieron resolverse con éxito.

En todo caso, una de las hipótesis manejadas es que alguien realizase algún tipo de trabajo de exhumación en el camposanto, por ejemplo, para hacer sitio en alguna tumba. Pero, al no aparecer restos en el cementerio, esto es solo una de las conjeturas que se contemplan. Desde el Concello, además, subrayan que ese tipo de trabajos de exhumación no se pueden realizar de forma particular, sino que debe realizarlas una empresa especializada.





Al punto limpio

Sea como fuere, el concejal de Seguridad de Seguridad Ciudadana, Tino Cordal, manifestó que un contenedor de basura no es la forma adecuada de deshacerse de este tipo de restos. “Deben ser trasladados ao Punto Limpo”, en el polígono industrial.