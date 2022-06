La Policía de A Illa denuncia a un hombre que nunca se sacó el carné, dio positivo en tres estupefacientes e intentó huir en una barca

La Policía Local de A Illa denunció ayer a un vecino de 53 años de edad por un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo sin haber obtenido nunca el carné. El hombre intentó eludir a los agentes adentrándose en el puerto y tomando una embarcación hasta que los policías consiguieron que entrara en razón y volviese a tierra. En ese momento comprobaron que presentaba síntomas de estar bajo alguna sustancia estupefaciente, así que lo sometieron a las pertinentes pruebas y arrojó un resultado positivo indiciario en cocaína, anfetaminas y metanfetaminas, que deberá ser ratificado por el laboratorio. En caso de certificarse, este vecino de A Illa se enfrenta a una infracción administrativa que le supondría una multa de 1.000 euros y la retirada de seis puntos del permiso de conducir.





Los hechos tuvieron lugar pasadas las siete y media de la tarde cuando los policías detectaron la presencia del hombre en el Paseo do Cantiño y lo siguieron hasta el final del paseo, en las inmediaciones de la lonja, para darle el alto. Sospechaban que carecía de carné y así lo ratificaron tras hacer las pertinentes comprobaciones, pero el hombre obvió sus avisos de que lo iban a denunciar por un delito e hizo como que no escuchaba adentrándose en el pantalán. Allí tomó una embarcación y emprendió la navegación, mientras, desde tierra, los agentes le advertían que era mejor que regresara pues ya estaba identificado y la denuncia se cursaría igualmente. Finalmente consiguieron convencerlo y regresó. No obstante, fue cuando advirtieron que podría estar bajo los efectos de alguna sustancia y arrojó el positivo indiciario.