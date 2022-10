La popular Sabela Fole se presenta a la Alcaldía contra “oito anos de letargo”

La cambadesa Sabela Fole Trigo oficializó ayer su candidatura a la Alcaldía por el Partido Popular y lo hizo arropada por dirigentes, militantes y simpatizantes entre los que estaba su predecesor, Luis Aragunde. Quien le abrió paso en la política municipal hace cuatro años, también le entrega la portavocía porque el exalcalde avanzó que seguirá de edil hasta mayo, pero no irá en las listas, por lo menos en los puestos de salida. Así las cosas, la concejala liderará al partido en la tarea de recuperar la mayoría absoluta que se perdió hace ocho años.



La alcaldable, como ya avanzó Diario de Arousa en exclusiva, eligió la colina de Burgáns para hacer su presentación oficial porque con las vista se acarician las cinco parroquias cambadesas. Y es que la situación del rural está en su lista de preocupaciones sobre la localidad que, en su opinión, “está nun letargo, quedou estancada hai oito anos”. Aunque suene a tópico, y ella misma hizo esta apreciación, se mostró “moi ilusionada” y aseguró tener “moitas ideas e proxectos” en mente para desarrollar con un equipo en el que quiere “sumar xente” y en el que trabajará desde ya para formar su lista, para trabajar juntos “por e para Cambados”, añadió.



Cuestiones pendientes como la reforma de la plaza de abastos también están en la lista inicial de la candidata porque “hai oito anos practicamente estaba para despegar e non se sabe nada”, pero ahora también iniciará un proceso de “escoita” de los vecinos para definir el proyecto, como señaló el presidente del PP en Pontevedra, Luis López. Este afirmó que la propuesta de la agrupación cambadesa de elegir a Fole Trigo cuenta con el “respaldo absoluto” de la directiva provincial, primero porque “respecta a autonomía” de las agrupaciones, pero también porque “é a mellor candidata” y le atribuyó los calificativos de “moi traballadora, cercana, traballa con seriedade e ten experiencia”. Ayer también estuvo arropada por la coordinadora comarcal, Paz Lago, y el responsable de acción electoral, Javier Tourís.



Aragunde también destacó su “solvencia” y le otorga su “total confianza” porque “coñece perfectamente as inquedanzas e necesidades dos cambadeses”. El da “un paso ao lado, non atrás, porque, por motivos persoais, non dispoño de tempo suficiente”, explicó, pero también porque considera que era el momento de una “renovación”, aunque, “o partido me invitou unha vez máis a ser o candidato”, aseguró.



Deja así la política tras 22 años en la Corporación, como concejal y alcalde, y ayer recibió el agradecimiento de su sucesora, que ha sido su mano derecha desde hace cuatro años, cuando aceptó ir de número 2 en la lista del PP, pero también del presidente pontevedrés que le llamó “amigo” y destacó que “gañou todas as eleccións”, pero “un pacto de perdedores” relegó al partido a la oposición tras 28 años encadenando mayorías absolutas.



Todos confían en Sabela Fole Trigo para recuperarla y, de hecho, a preguntas de los medios de un posible acercamiento con Cambados Pode –un posible socio natural– , Luis López resumió el sentir general: “Nós saímos a ganar e estamos convencidos de que imos lograr a maioría absoluta”. l