La portavoz en Europa del partido irlandés Sinn Fein conoce la Fundación Plácido Castro en Cambados

Cambados recibió hoy viernes la visita de la representante del partido nacionalista irlandés Sinn Fein en Europa, Martina Anderson, que quería conocer la Fundación Plácido Castro, a la vista de la relación del autor gallego con su país y la conexión entre ambas naciones. La política se encuentra en la comunidad autónoma para asistir mañana en Santiago a una conferencia de fundaciones a nivel europeo que organiza la fundación Galiza Sempre.





Acudió a la capital del albariño con la portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, y las recibió el primer teniente de alcalde, Tino Cordal, quien les guió por la sede de la entidad, en Rúa Nova. Como miembro también del Patronato de la fundación, expresó su agradecimiento por el interés mostrado en la figura de Castro y considera que la visita de la política "constata" que existe ese interés por su figura en Irlanda y la relación entre ambas naciones.





Anderson, por su parte, declaró que es un "placer y un honor" poder visitar la fundación y aprender más sobre el galleguista, escritor, periodista y traductor que, cabe recordar, sentía una honda admiración por Irlanda, donde vivió una temporada. También destacó su talento y que le reconfortó comprobar en persona la conexión entre ambas naciones que "deseo y creo seguirá en el futuro", declaró.





Además de visitar la fundación, Anderson tuvo un contacto con el sector pesquero de la localidad porque estaba interesada en "coñecer a realidade do noso país", expuso Miranda. La nacionalista también explicó que el Sinn Fein es un "partido de esquerdas que acaba de gañar as eleccións en Irlanda do norte e ten moitas posibilidades de gañar no sur, como eles din".