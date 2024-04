La portonovesa Sara Bea será distinguida con la Raia de Ouro por su larga trayectoria como redeira

Sanxenxo desvela la persona que este año será su Raia de Ouro. La portonovesa Sara Bea Martínez recibirá el próximo domingo, en el Portonovo Gastronómico, el más alto reconocimiento de la villa marinera tras dedicarse más de sesenta años de su vida a atar redes y aparejos de pesca, una profesión fundamental para el desenvolvimiento de la actividad pesquera y que la fue envolviendo y atrapando hasta convertirla en todo un referente en el sector. “Empecei con nove anos, pero ao principio non me gustaba nada. A miña curmá dicíanme: Ti vas a ser atadora cando eu sexa cura”, recuerda la redeira.

Empezó siendo una niña a atar redes y aplazó su jubilación hasta los 70 años



Por sus manos pasaron miles de redes de barcos de Portonovo, tanto de artes menores como de cerco, que gracias a su habilidad pudieron salir al mar. “Podo presumir de que ningún barco co que traballabamos tivo quedar en terra nunca por non ter o aparello reparado. Unha vez ata nos coincidiron cinco barcos. Traballamos duro e ao día seguinte sairon ao mar”, señala.



Su pasión por las redes hizo que aplazase su jubilación hasta los 70 años, y aunque ya pasaron dos años sigue echando de menos “atar e o ambiente coas compañeiras no porto”. Hacer coincidir un paño con otro non simpre resultaba sencillo. “Moitas noites dáballe voltas na cama tentando cadrar as telas cando a avaría era complicada, pero ao final sempre cadraba. É como un quebracabezas”, explica Sara Bea.

Ceremonia de entrega

Así pues, el próximo día 28 será distinguida con la Raia de Ouro en una ceremonia, en la Casa de Don Fernando, en la que estará acompañada de su marido, Mario, con quién este mes de julio celebrará sus bodas de oro, y de sus hijos, Elena y Mario. “O meu marido sempre entendeu o meu traballo. Ás veces tiña que marchar dunha hora para outra ao País Vasco e el quedaba ao cargo dos fillos e da casa. Nunca me puxo un problema”, asegura.

En cuanto al oficio, Sara explica que “antes era moito máis duro porque se ataba á intemperie. Non tiñamos nin baño e pasabamos moito frío, pero coa nave mellorou moito a situación. Recordo ata marearme polo frío que collía nas mans, pero era unha satisfacción cando arranxabas o aparello e o barco podía saír ao mar”. Ahora reconoce con cierta preocupación que la profesión “estase perdendo e xa hai poucas persoas que queiran ser atadoras ou redeiras. Non sei o que vai pasar cos barcos”.