Portos licitará la reapertura de la gasolinera de San Tomé y amplía el permiso a la de Tragove

Portos de Galicia está preparando un proceso para sacar a licitación la concesión de la gasolinera del muelle de San Tomé y de otras tres en la comunidad. Hace un par de años que la estación cambadesa no funciona después de que el ente público no le prorrogara la autorización a la empresa que la venía explotando.

Recurso en los tribunales

La sociedad desalojada había conseguido una primera prórroga en el año 2020, pero no sucedió así con la segunda e impugnó la decisión ante los tribunales. Primero acudió al contencioso administrativo e incluso solicitó la suspensión cautelar de la decisión del ente público, pero la sentencia no fue favorable a sus intereses y acabó recurriendo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que también desestimó su demanda. Según su sentencia de 2021, entre otras cuestiones, no logró la ampliación del permiso porque había “un informe adverso a prorrogar por segunda vez la concesión”.



Por otra parte, administración autonómica también acaba de ampliar el permiso concedido a Repsol por la gasolinera ubicada en el puerto de Tragove, hasta el año 2028 y por lo cual deberá pagar 796,10 euros al año (IVA excluido), en concepto de tasas de ocupación del dominio público portuario, y el 1 % del importe neto de su cifra de negocio anual, por el impuesto que grava el desarrollo de actividades comerciales o industriales y de servicios.



Esta consta de un surtidor de gasóleo con dos tanques de 50.000 litros y otro de gasolina de 25.000 litros. Su existencia hace que la carencia en San Tomé no sea tan acusada, aunque el año pasado hubo problemas durante algunos meses porque la falta de empleados impedía ofrecer un servicio con frecuencia diaria. De hecho, la Cofradía tuvo que contactar con la compañía porque la flota tenía que acudir a otros puertos cercanos, con el consiguiente contratiempo que ello suponía.

Tasas por la lonja

También se ha actualizado la autorización a la Cofradía de Pescadores San Antonio de Cambados por la ocupación del dominio portuario con la lonja y siete departamentos, así como la nave de moluscos (la planta evisceradora de vieira). El patrón mayor, Alejandro Pérez, explicó que se debe al incremento que sufrirán las instalaciones con el proyecto de ampliación y modernización de la rula.



Según el anuncio publicado ayer en el Diario Oficial de Galicia, la concesión será por 10 años a contar desde su aprobación, en diciembre del año pasado, y por la ocupación de una superficie de 2.265 metros cuadrados. Así las cosas, el Pósito tendrá que abonar 4.638 euros al año (sin IVA) por usar este espacio de titularidad autonómica y también tasas por la actividad económica que desarrolla. En concreto, será de 0,0015 euros por kilogramo de pesca vendida en la lonja.