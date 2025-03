El PP acusa al bipartito de A Illa de “coaccións” a un policía y de ningunear a la oposición

El PP de A Illa de Arousa hizo pública ayer una dura comunicación en sus redes en la que acusan al bipartito tanto de “coaccións” a un policía local como de ningunear al propio grupo opositor.

“Hai pouco tempo caeu un traballador”, publican. “Un policía local cumpridor, que trataba de desempeñar eficazmente as súas funcións. Con décadas nese posto de traballo, persoa da Arousa, dunha familia da Arousa, coñecedor das xentes e do territorio da Arousa”, indican. “Despois de sufrir intromisións nas súas funciós e de sentirse acosado decidiu buscar acomodo noutro concello no que poida facer o seu traballo sin coaccións”, arremeten contra el gobierno local.



“Agora sobramos os da oposición, ninguneados polo grupo Bloque-PSOE”, opinan. “Non respetan a data dos plenos”. Insisten en las críticas vertidas a raíz de las formas de convocatoria de la sesión de presupuestos, afirmando que “recibimos a documentación, 200 páxinas, sen tempo para informarnos antes dun Pleno que poñen o día que eles queiran”, critican.



“Este tipo de gobernantes, que aínda por riba se valen dos servicios xurídicos que pagamos tódolos veciños, levan arrastro todo o que se lle poña por diante”, indican en la publicación en sus redes.