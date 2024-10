El PP afea los gobiernos de izquierda en A Illa: “Só traen pobreza”

El PP de la Illa hizo ayer una valoración del primer tercio del mandato y también del paso de los socialistas por los sucesivos gobiernos municipales, acusándolos de una “tráxica xestión” en este cuarto de siglo de historia del Ayuntamiento, “ata colocar aos veciños coas rendas máis baixas de Galicia”, en referencia a los datos de ingresos familiares que acaba de publicar la Agencia Tributaria.



“Non é de recibo que un municipio como A Illa, con tanta riqueza, tanto potencial e cuns veciños con tanta capacidade de traballo e esforzo, estea no antepenúltimo posto en renda bruta media na provincia de Pontevedra e no 259º de toda Galicia”, valoró el portavoz municipal, Matías Cañón. “E o peor de todo é que imos recuando”, “xa que retrocedemos en tres postos na provincia e case 30 no conxunto da comunidade con respecto ao ano precedente. Cada vez nos alonxamos máis de converxer co resto de municipios”.



El concejal opositor detalló que, durante estos 25 años, hubo ejecutivos de distintos colores políticos en el Gobierno de España, en la Xunta y en la Diputación, “pero o que permaneceu invariable e nos lastra enormemente son os gobernos socialistas municipais”, que “só traen pobreza ao noso territorio”, opinó.

No obstante, cree que los vecinos “estanse dando conta” e hila a eso que el PSOE “ten un apoio cada vez máis pequeno en A Illa”.



Para Matías Cañón, el gran problema del municipio insular, “cuxos veciños teñen 5.000 euros anuais menos no peto que os de Pontecesures, por poñer un exemplo”, estriba en la “falta de liderado, de dinamismo, de proxecto serio e de capacidade de xestión”. Por ello, urge un “cambio”.



Los populares lamentan que “non haxa Plan Xeral nin medidas urbanísticas para que se poida construír unha vivenda, que haxa dificultades para abrir negocios e que non se consigan atraer empresas, que se padezan importantes carencias en infraestructuras deportivas e servizos públicos, que non haxa unha defensa acaída do sector do mar”, “co vergoñento recurso do PSOE desde Madrid contra a Lei do Litoral para rebentar a este tecido socioeconómico”, considera Cañón.



También critican desde el PP que “non se aproveite o potencial turístico axeitadamente”, “posto que chega moita xente pero déixannos poucos cartos”. Afean, igualmente, que “a única aposta do goberno sexa peonalizar a rúa principal sen sentido obrigando a dar rodeo eterno que non aporta nin un só beneficio, entre moitas outras eivas”.



En el PP de A Illa miran ya la próxima cita con las urnas: “Quedan 939 días” para las municipales de 2027, para las que afirman que ya están “traballando arreo”.