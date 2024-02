El PP anuncia que redoblará la inversión turística en Sanxenxo para reforzar su liderato de destino en el norte de España

El presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, anunció ayer en Sanxenxo la intención de su formación de redoblar e incrementar las inversiones turísticas en el municipio para reforzar su liderazgo y su condición de capital de destino del noroeste de España tras dedicarle 11,2 millones de euros a esta área en el municipio desde la Xunta en la última legislatura.

El también presidente de la Diputación puso en valor a apuesta turística del ejecutivo de Telmo Martín durante una visita al mercado municipal. “A simbiose entre os moitos e bos empresarios do sector turístico, o Concello e a Xunta estase a demostrar moi eficiente e hoxe Sanxenxo é un destino de moitísimo prestixio en España e toda Europa. A elo axudan, sen dúbida, os fortes investimentos que impulsamos desde a Xunta de Galicia polo compromiso que temos no PP con Sanxenxo e co turismo como sector económico fundamental, e por iso imos seguir potenciando esta vila tan coñecida e recoñecida que supera sempre o millón de visitantes anuais”, detalló Luis López.



Así, Luis López detalló que la Xunta invirtió 41.588.049 euros en el municipio en la última legislatura, “o que supón unha media de máis de 10 millóns de euros anuais e que permite rebasar o listón dos 500 euros por habitante e exercicio” y anunció que el objetivo y compromiso de los populares se fija en superar esta cuantía en el mandato 2024-2028.