El PP de Cambados celebrará su congreso el 22 de marzo y el de Moraña, el día 29

El comité ejecutivo del PP provincial, reunido esta tarde, aprobó un nuevo periodo de congresos locales, que tendrán lugar este invierno y primavera con hasta ocho convocatorias. Dos de ellas serán en Arousa.



Es el caso del PP de Cambados, que celebrará su congreso el 22 de marzo, y el de Moraña, previsto el día 29 de ese mismo mes.



El calendario arrancará el 22 de febrero en Vigo. Seguirá Covelo el 14 de marzo y el 22, junto a Cambados, habrá actos análogos en A Lama y As Neves. Los populares de Rodeiro y Fornelos de Montes harán lo propio en la misma jornada que los de Moraña, el día 29.



El presidente del PP provincial, Luis López, expresó que “é o momento idóneo para afondar e reforzar as cuestións internas do partido, xa que existe bastante tranquilidade no eido electoral tras dous anos moi intensos nos que houbo catro convocatorias que, afortunadamente, se saldaron todas elas con rotundas vitorias na provincia froito do traballo colectivo e da cercanía coa xente”, valoró el conservador.