El PP de Cambados considera que el Presupuesto “só está pensado para satisfacer os egos” de los socios del cuatripartito

Al PP de Cambados no le “gusta nada” del Presupuesto que el cuatripartito llevará al Pleno extraordinario del lunes. Tras un primer análisis lo califica de “cativeiro, sen ambición ningunha e só pensado para satisfacer os egos dos catro partidos”, unas cuentas “orientadas exclusivamente para as súas fotos” y que “dan as costas aos veciños”, añadió su portavoz, Sabela Fole.



Su voto lo decidirá el análisis en profundidad que harán en estos días, pero la popular ya cargó contra cuestiones como que el 94 %del montante total, es decir, 10.075.327 euros, se destine a gasto corriente y personal, porque “con ese esforzo os servizos municipais tiñan que funcionar axeitadamente e non o están facendo pola mala xestión do cuatripartito”, declaró. Así, señaló, “eivas en limpeza, seguridade ou en instalacións deportivas”.

Asimismo calificó de “lamentable” que el capítulo de inversiones ascienda a 98.000 euros y más, dijo, cuando el gobierno local “ten o récord provincial en subvencións perdidas” aunque, a su parecer, la Xunta “lle está salvando a cara” con las inversiones millonarias en marcha o previstas (EDAR, saneamiento, la lonja y el San Tomé).

Fole también acusó al alcalde, Samuel Lago, de “mentir descaradamente” al decir que “non houbo problemas” en la negociación de los socios.