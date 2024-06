El PP de Cambados retira la moción a favor de Altri y el Pleno le apoya en exigir agilizar el cuartel

El Pleno de la Corporación de Cambados aprobó el jueves por unanimidad una moción del PP para exigir al Gobierno central explicaciones por el retraso del nuevo cuartel de la Guardia Civil y la agilización de las obras, que en enero se volvieron a parar. También salió adelante, aunque con la abstención de los populares, la modificación del reglamento de uso de instalaciones deportivas que, entre otras cosas, permite que los menores puedan usar el gimnasio de la piscina en compañía de un adulto, regula la colocación de publicidad y ajusta las sanciones conforme a la legislación actual vigente, según explicó la concejala de Deportes, Noelia Gómez.



Del mismo modo se aprobó la moción de la PDRA contra la implantación de la fábrica de Altri en Palas de Rei, defendida por el cuatripartito. La oposición había presentado una iniciativa a favor, pero la retiró. Su portavoz, Sabela Fole, declaró: “Sempre apoiamos e sempre imos apoiar ao sector do mar”, pero “somos políticos, non técnicos, e para valorar esta situación imos esperar a non prevaricar” a “ter todos informes” y “si é certo que se cumpre todo o que pon aquí, o primeiro que se poñerá en contra será o PP de Cambados”, proclamó la líder popular.

“Se impuxo a cordura”

El alcalde, el socialista Samuel Lago, agradeció que “se impuxera a cordura e o sentido común”, pues, en su opinión, su moción “carecía de toda lóxica”. Tanto él como sus socios defendieron que la situación de la Ría de Arousa ya es “delicada” y “non está para máis experimentos”, así que no quieren los “riscos” que consideran puede traer esta fábrica, como expuso el portavoz de Cambados Pode, José Ramón Abal Varela.

Así, destacaron que el sector mar industria supone entre un 10 y un 32 por ciento del PIB de los concellos de ambos márgenes y genera miles de empleos. “E isto non é unha industria para o PP do goberno”, se quejó el nacionalista Liso González.



El edil también señaló que la empresa Altri “recoñece no seu dosier que é unha industria de enclave, un concepto da época colonialista”, de “detraer os recursos dun territorio sen deixar beneficio”, añadió, reclamando además “que se deixen de dicir mentiras como que a Ulloa é un territorio deprimido” y le puede beneficiar.



Tanto él como el portavoz de Somos, Tino Cordal, destacaron también que no la construye en su país, Portugal, porque “agora ten unha lexislación máis restritiva”. Este “monstruo”, como la llamó Cordal, ocupará “360 hectáreas, nove veces máis que a celulosa de Pontevedra”.



En cuanto a la moción del cuartel, el propio PSOE reconoció que el gobierno de su partido en España debe agilizar las obras y votó a favor de la moción del PP “para tratar de facer máis presión” con este acuerdo plenario, aunque “estamos continuamente pedíndoo e non dubidamos da continuidade do proxecto”, explicó el regidor.



Sus socios tampoco están contentos con lo que la oposición considera una “absoluta falta de dilixencia” porque hace dos años que se empezaron los trabajos, la fase constructiva como tal ni ha empezado y “nin hai prazos definitivos” cuando, en teoría, debería haber estado terminado el año pasado, recordó Fole. En concreto, desde el Bloque creen que “hai fallos inxustificables” y tanto ellos como Somos señalaron que el Concello se está “vendo prexudicado” y ha sido “moi xeneroso” al cederle A Mercé como cuartel temporal, un “espazo municipal que precisamos”.



Además de representantes del sector del mar, al Pleno acudieron vecinos afectados por la usurpación del camino de Monte do Corgo porque pensaban que iría en esta sesión su inclusión como vial público en el inventario municipal. Según Lago tuvo que ser un “malentendido”, pues aún falta un estudio para definir su trazado y otras cuestiones.