La obra del cuartel de Cambados sigue parada desde enero y sin fecha de reanudación

La reorganización del servicio de la Guardia Civil en la comarca de O Salnés tiene un componente fundamental: el nuevo cuartel de Cambados. Una vieja aspiración de la capital del albariño y también de Vilagarcía, pero finalmente el gobierno central optó por la primera localidad para construir un nuevo puesto moderno que centralizase la actividad, además de poner fin a dos instalaciones con serias deficiencias para las plantillas y la ciudadanía. Sin embargo, la obra acumula más de un año de retraso tras varios parones por problemas técnicos. El último tuvo lugar el pasado enero y sigue así cinco meses después.



El alcalde de Cambados, Samuel Lago, contacta frecuentemente con la adjudicataria y la sociedad estatal que ejecuta el proyecto (Siepse). En el último contacto, y reciente, le trasladaron que “estaban esperando a que se presentase a proposta definitiva” para solventar el último problema encontrado en los trabajos de excavación para construir el aparcamiento subterráneo: la aparición de una capa de roca en un nivel superior al indicado en el proyecto.

Antes tuvo que ver con el nivel freático de la parcela y hasta a los propios responsables municipales les viene llamando la atención esta serie de imprevistos que, en su opinión, tendrían que haber sido convenientemente estudiados antes de empezar las obras.

Garantías

El regidor también matizó que le vienen trasladando que “é unha obra viva e non corre perigo”, en el sentido de que no se ha abandonado porque incluso en estos días se han realizado las futuras conexiones de servicios básicos coincidiendo con la nueva red de saneamiento que la Xunta está ejecutando en la calle de la parcela, Valle-Inclán. No obstante, y aún en la confianza que tiene en la administración central, “insistimos para que a obra non quede paralizada nin se eternice”, explicó.



El proyecto de construcción del cuartel se adjudicó en el año 2022 y la previsión más optimista era tenerlo terminado a mediados de 2023. Pero los últimos cálculos, de enero, y según el plazo de ejecución de 15 meses, ya lo situaban a finales de este ejercicio; objetivo que parece improbable.