El cuartel de Cambados suma otro retraso: vuelven a cambiar el proyecto por un “imprevisto xeolóxico”

Cuando a finales de 2021 se presentó el proyecto del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Cambados, las autoridades se resistían a dar plazos de finalización, situándola entre el segundo trimestre de 2022 y el tercero de 2023, y no pudieron estar más acertadas. La obra se ha visto sobresaltada por problemas que han demorado en meses la ejecución de una parte fundamental: la cimentación de un bloque respecto al parking subterráneo.

El último ha sido de tipo geológico y el anterior fue por el nivel freático, cuestiones que se han denominado “imprevistos”, pero que hasta llaman la atención del propio alcalde, Samuel Lago, pues previamente se realizaron estudios técnicos sobre el estado de la parcela: “Non sei de quen é a culpa, pero entendo que se debería esixir ás empresas que terían que ter contemplado estas cuestións”, respondió a preguntas de este diario.



Lo hizo después de la reunión mantenida por él y otros concejales socialistas de su gobierno en cuatripartito con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que realizó una visita a Cambados para escuchar propuestas y hablar sobre proyectos en marcha de la administración central, como el cuartel, que ejecuta el Ministerio de Interior y que finalmente, debido a esos problemas, más la subida de precios, costará nueve millones, tres más de lo inicialmente previsto.



En el comunicado remitido por su gabinete señalan que la obra ha continuado por la zona no afectada por la cimentación, pero el propio Lago reconoce que es una parte “importante” en el avance de los trabajos y no oculta el “descontento” por los atrasos, aunque también “confiamos en que se axilice e o delegado mostrou a súa disposición”, añadió.



Según le trasladaron, el problema de ahora es que se detectó una capa de roca en un nivel superior al indicado en el proyecto y esto ha obligado a buscar otra solución constructiva y, por tanto, a volver a modificarlo, lo cual “xa está avanzado” y se espera que esté listo en enero.

¿Qué pasa con la reforma de la Casa do Mar?

También abordaron el caso de la reforma de la Casa do Mar, prometida desde hace años, pero según el alcalde iban a consultar el motivo de la demora porque “a partida de 197.000 euros está consignada”.

Con todo, Blanco también trajo buenas noticias como la continuidad de la cooperación estatal en “mellora de eficiencia enerxética, na extensión de banda ancha e na modernización do tecido e da oferta turística local”, además de que le trasladó su disposición “a apoiar as iniciativas que presente o Concello nas distintas liñas ministeriais” de financiación.

Agilización de la desafectación de terrenos

También que es posible que Costas “axilice” la desafectación de los terrenos pedidos para que sean de titularidad municipal y que el gobierno local pueda así ejecutar obras de “necesidade urxente” como la remodelación del pabellón de O Pombal. Cambiar la cubierta, introducir medidas de eficiencia energética para su alumbrado y sistema de calefacción y la renovación del césped de uno de los campos son las principales y algunas se incluían en un proyecto candidato a fondos de los Next Generation, que no logró la puntuación suficiente, así que lo ejecutarán por partes y por otras vías de financiación. En este listado también están los del campo de Beiramar, cuya consecución ya se anunció imposible, pero el cuatripartito quiere intentarlo.

Sin noticias del Plan Especial

De lo que no sabe nada, de momento, es del informe de este organismo al Plan Especial de Ordenación Portuaria; el tan temido veredicto estatal que el año pasado puso en jaque la continuidad de empresas e infraestructuras públicas en el litoral. Como publicó este diario, en una reunión con Pontevedra al alcalde no le garantizaron que fuera a ser positivo al cien por cien, pero ayer insistió en que “esperamos que as xustificacións de Portos de porqué deben seguir no litoral lle parezan suficientes, porque se non, sería volver a empezar”. También en que “debe haber unha comunicación máis fluída entre Costas e Portos” e indicó que también es el sentir del delegado.