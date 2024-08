El PP de Cambados tilda de “desbaraxuste” la organización del Albariño y se suma a las críticas por el pregón

El PP de Cambados calificó ayer de “desbaraxuste” la organización realizada por el Concello de la LXXII Festa do Albariño y señala “deficiencias” e “improvisación” en cuestiones fundamentales como la limpieza, la seguridad o la oferta de ocio. Como uno de los motivos señala “falta de unidade” del cuatripartito porque “cada un vai por libre coas súas áreas como departamentos estanco o que provoca unha falta de organización que foi evidente”. En el caso del pregón, se suma a las voces críticas con su contenido y acusa al gobierno local de apostar por un “argumentario de partido”.

“Suciedade histórica”

Así lo denunció su portavoz, Sabela Fole, quien ve como “o problema máis grave” el tema de la limpieza, competencia del socio de Pode, José Ramón Abal Varela. Aseguró que ayer, tres días después de la celebración, la suciedad registrada en la localidad “é histórica”.



Aseguró que la empresa contratada como refuerzo no trabajó el lunes, así que le parece “incomprensible que se lle dea libre o luns posterior á festa, o que xerou un panorama desolador con lixo por todas partes, cristais nos parques infantís e un cheiro espantoso malia os esforzos dos traballadores municipais”.

Fole profundizó aún más en este aspecto, recordando las quejas de Abal sobre cómo había recogido la herencia en materia de limpieza, pero “xa estamos inmersos no segundo ano de mandato e nunca chega a mellora, sempre se apela ao ano que vén nun exercizo de cinismo intolerable”, añadió.

Seguridad

En cuanto a la seguridad, afirmó que los propios “especialistas de emerxencais” indicaron que “foi nefasto, con numerosas deficiencias” aunque consideran que el anterior, “xa non era bo”. Y respecto al botellón, estima que “non se tomou ningunha medida eficiente” para disminuirlo y en el programa de ocio, asegura que se actuó con “improvisación, se estiveron cancelando e contratando espectáculos a semana anterior”. Además de que “non se incluíu nin oferta de lecer nin concertos para todos os públicos, especialmente para a xente maior”.

“Demasiado triunfalista”

Así las cosas, para la opositora, la valoración realizada el martes por el alcalde, Samuel Lago, y el concejal de Festexos, Tino Cordal, “foi demasiado triunfalista”.



Asimismo lamentó el contenido del pregón emitido por Victoria Oubiña, “A laranja”, que también provocó la presentación de un escrito de queja de la asociación gallega de depuradores (Agade) en el Concello. “Debe ser a primeira vez na historia dunha festa na que, en vez de exaltar o produto, se tira das orellas inxustamente a adegueiros, colleiteiros e incluso ao sector do mar simplemente por satisfacer a axenda política do goberno local, que tiña que apostar por un pregón integrador, centrado no Albariño e non nun argumentario de partido”, declaró.

“Non imos censurar pregóns”

Abal también se quejó de este aspecto, pero el concejal de Festexos señalaba el martes que el Concello “non vai censurar un pregón” y le quitó hierro indicando que se había generado una “polémica estéril e pouco respectuosa coa pregoeira porque falamos dun ambiente lúdico e humorístico”, declaró.



Y respecto a su socio también señaló que la elección se realizó en Xunta de Goberno local y que no estaba y que “non se tratou dunha estratexia de ocultación”. También indicó que la relación entre todos “é boa” incluyendo a Pode, pero también dejó caer que “poderiamos falar doutras cousas como deslealdades e desacordos feitos públicos que deberían tratarse nas xuntas de goberno, como se acordou no pacto”, manifestó.