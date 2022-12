El PP comarcal coge impulso para las municipales en la cena de Vilanova con Alfonso Rueda

Vilanova es siempre sede de la tradicional cena navideña del PP comarcal. Ayer no fue menos, en una velada que contó con la presencia del líder del partido a nivel autonómico y también presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Un baño de masas a nivel local que sirve como punto de partida para las elecciones municipales de mayo. Si alguien lo dudaba, solo hay que atender a los discursos: “Saímos a gañar para acabar co postureo dos moitos alcaldes que son mellores tuiteando que gobernando, para implantar gobernos cunha soa voz que non se partan pola metade ao día seguinte do pacto e para potenciar desde as alcaldías o emprego, o apoio ás familias, a seguridade e os servizos”, manifestó Rueda.





En clave saliniense, el dirigente popular agradeció a los más de 700 comensales que convirtieran al PP “nunha casa onde caben todos os que queren unha comarca mellor, dinámica, brillante e preparada para afrontar todos os retos”.





Tampoco de olvidó de la política estatal, con referencias a un Gobierno central que, afirmó, “fai o que sexa, cede no que sexa e prégase ante quen sexa”, aunque tal vez no con la Comunidad Autónoma gallega, puntualizó: “O Goberno de Sánchez semella estar disposto a todo menos a cumprir con Galicia”. En contraposición, presumió de presupuestos gallegos, de los que, dijo, “atenden á maioría”, “baixan os impostos”, “invisten máis” y “controlan a débeda”, apostando por el “gasto social”. No se olvidó de medidas estrella, como la gratuidad de las escuelas infantiles.





El acto contó también con el presidente provincial de PP, Luis López, además del teniente de alcalde, Javier Tourís; así como regidores y concejales conservadores, militantes y simpatizantes.