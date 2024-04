El PP considera que Lago “admite a súa nefasta xestión” al indicar que al +Provincia van obras anteriores

El PP de Cambados considera que el alcalde ha intentado “tapar” que las obras del Plan +Provincia fueron elegidas “en exclusiva” por su socio de Pode y se ha quedado con una de las defensas realizadas por Samuel Lago, señalando que muchos proyectos estaban planeados en el anterior mandato, porque lo ve como “un recoñemento aberto á súa ineficiente xestión e deixación de funcións”, pues “está dicindo que quedaron sen facer”, clamó su portavoz, Sabela Fole.

La popular insistió en asegurar que tanto el socialista como el resto de grupos del cuatripartito (Somos y BNG) “teñen un medo tremendo a desairar” a José Ramón Abal Varela, el cual no quiso hacer valoraciones ayer sobre el rifirrafe político abierto entre gobierno y oposición por los proyectos del Plan +Provincia.

Abal se mantiene en silencio

La popular también cree que Lago usó “tópicos” para criticar sus acusaciones del jueves porque “non ten argumentos e só tenta tapar a rotunda verdade de que, quen manda no Concello, é o edil de Cambados Pode”. No obstante, ha echado en falta, dice, que el regidor “non dixera nin unha soa palabra das súas mentiras e o seu flagrante incumprimento sobre a construción do skatepark, que nin comezou no 2023, nin o fará neste 2024 con fondos do +Provincia”.

También que “se posicionara” sobre las manifestaciones de Abal cuando calificó de “vergoña” la herencia recibida, pues lo ve como “unha humillación” con la que “tragan con tal de manter a cadeira e o soldo”. También defendió que su grupo hace oposición constructiva y que se ve en los plenos.