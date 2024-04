El PP de Cambados acusa al alcalde de “deixar o mando" en manos de Abal y de “mentir” sobre el skatepark

El PP de Cambados cargó ayer contra el alcalde por la elección de los proyectos del Plan +Provincia. Para su portavoz, Sabela Fole, demuestra que su socio y concejal de Obras, José Ramón Abal Varela, “é o verdadeiro xefe do Concello” y acusa a Samuel Lago de una “deixación de funcións e abandono de facto da súa responsabilidade por deixar totalmente o mando” a este edil porque “decidirá todos os investimentos propios deste ano”. Y es que la popular señala que esos 723.000 euros serán principalmente lo único “ante a falla doutros recursos municipais”.



Para Fole resulta “inadmisible” que el grupo con menor representación de la Corporación, que a penas representa al 10 % de los vecinos, “sexa o encargado de marcar en exclusiva todas as obras”. Asegura que el regidor le tiene “medo” y “concédelle á Alcaldía e todo o poder de facto coa complicidade dos demais grupos do cuatripartito”, pues “todos dan a calada por resposta e agochan a cabeza ante Abal” y “se limitan a conservar as súas cadeiras e salarios”, les acusó.



Pero es que además, considera que el socio de Pode le ha desautorizado cuando ha declarado que sentía “vergoña” del estado de las cosas y le parece “inaudito” que esto pasen “sen que haxa consecuencias” y el municipio “vai completamente sen rumbo”.



"Nin un só investimento de peso"

Tampoco está de acuerdo con la elección de los proyectos, que básicamente son arreglos y reparaciones, porque “non hai un só investimento de peso” y considera que “demostra, como vimos dicindo, que todos os servizos e equipamentos están totalmente abandonados tras oito anos de gobernos multipartitos”.

Asimismo cree que el alcalde debería “pedir desculpas” a los vecinos por el tema del skatepark, porque la obra no empezó en el año anunciado y por decir que, como segunda opción para financiarlo, “se faría coa partida do plan provincial. Mentiu e incumpriu a súa palabra”. Asimismo le reprochó no haber conseguido la ayuda de 200.000 pedida para hacerlo y que se suma a otras: “Cambados sube no triste récord provincial”.



Lago salió el mismo día al paso de las críticas, asegurando que “moitos” proyectos que van al +Provincia “veñen do mandato anterior, como a reforma do pavillón do Pombal, o da cámara agraria, o saneamento en Fornos, praza de Rodas, carpintería Pazo Torrado”, con lo cual su afirmación le parece “non só rastrera, senón que tamén é falsa”.



También calificó los argumentos de la concejala popular de “chismes propios de prensa rosa” y un “comentario malicioso” de las noticias aparecidas en los medios con el objetivo de “desestabilizar” y no reconocer que “este goberno está traballando ben”. Es más, le da “lástima” que “Cambados non poida ter una oposición con iniciativa, propositiva e constructiva, que faga o traballo que lle corresponde”.