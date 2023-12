El PP reprocha al cuatripartito que sea casi el único concello de O Salnés sin fondos Netx Generation

El Concello de Cambados es prácticamente el único de O Salnés que de momento no ha conseguido ayudas directas del Next Generation y el PP no lo ha dejado pasar. Su portavoz, Sabela Fole, considera que demuestra una “nula capacidade de xestión” del cuatripartito.



En los tres años que el Gobierno central viene convocando diferentes líneas para el reparto de fondos, el cambadés se presentó a dos: para reformar O Pombal y las aceras de Fefiñáns, así como para instalar cámaras de identificación de matrículas, entre otras cuestiones. Pero no logró la puntuación suficiente. También está a la espera de una petición para cambiar el tejado y la carpintería exterior e interior del Pazo de Torrado, pero hay dificultades. Las ayudas están dirigidas a bienes BIC y aunque está dentro de uno, el conjunto histórico, no lo es por sí mismo. Con todo, ha presentado nueva documentación.



Así las cosas, la popular denuncia que el Ejecutivo de Samuel Lago “non foi quen de presentar un só proxecto decente en máis de tres anos para atraer investimentos e mellorar as infraestruturas e os servizos de Cambados”. Y esta vez “non lleva vale o ‘comodín’ para todo da culpa da Xunta”, pues los concede el gobierno central, recordó. Fole reconoce que “dá envexa” ver las cifras de otros concellos de la comarca, de “todas as cores políticas”, como Sanxenxo (cinco millones) o Vilagarcía y O Grove, con casi tres y algo más de dos millones, por nombrar los que más fondos captaron y que también están entre los de más población. Y en el caso pendiente de Torrado, para lo que ha pedido 800.000 euros, Fole opina que “están á espera de que caia un milagre”.



El grupo opositor considera que la situación se debe a una “nula capacidade de xestión” y que es la “deriva” del Ayuntamiento. “A triste realidade que vimos denunciando os catro anos de mandato anterior e que, lamentablemente, se está a agravar nestes seis meses cun goberno aínda máis feble e inconsistente”, expone Fole. Esto, y que el cuatripartito funciona como “varios gobernos e como compartimentos estanco”, añadió.

Obra de Corvillón

Por otra parte, la popular replicó al alcalde respecto al proyecto de adecentamiento del atrio de la iglesia de Corvillón. Cabe recordar que no le pareció correcto que hablara de él porque ahora está José Ramón Abal Varela como concejal de Obras. La contestación de Lago, de que se adjudicó en su etapa al frente de esta área, le parece “unha escusa que pon, máis que para responderme a min, para que non se lle enfade Abal”. Es más, cree que “denota temor” a su socio de Cambados Pode, que “é quen realmente manda no goberno”. Aún así, insiste en saber quién está elaborando el plan de las próximas obras y por el mismo motivo: “Que os veciños saiban a quen dirixirse coas súas peticións”.