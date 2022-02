El PP critica un préstamo de un millón para O Regueiro que irá a debate hoy en los presupuestos

El PP de A Illa critica las formas con las que el gobierno local ha emprendido la reforma de la céntrica Praza de O Regueiro. El portavoz popular, Juan José González, lamenta que el ejecutivo haya optado por aprobar un proyecto sin contar con la oposición, por lo que los acusa de falta de transparencia y de no haber buscado un amplio consenso que, en su opinión, sería deseable en la reforma de un espacio público tan sensible como este. Además, critica una operación de crédito de alrededor de un millón de euros que afirma irá vinculada a esta obra y que podría deslizare en el debate de presupuestos de esta tarde. La Corporación votará las cuentas para este 2022 en una sesión plenaria extraordinaria prevista finalmente para hoy a las 18 horas.



De todas estas críticas se hizo eco el representante popular a través de las redes sociales, en los últimos días. A través de este canal también recordó que ya en 2008 el PSOE había presentado un proyecto para crear sendos aparcamiento subterráneos tanto en O Regueiro como en O Cantiño. “Pero pasou o día e pasou a romería”, critica el conservador, que señala que entonces “ían ser as eleccións” y que “con isto gañaron, unha maioría absoluta”. Por eso, desconfía de los recientes movimientos en O Regueiro: “Agora estarán pensando nas vindeiras eleccións”.



También afea que fuese la comisión de gobierno, y no el Pleno, la que aprobase la reforma de la plaza, privando a los demás grupos de aportar ideas o pareceres. En contra de esta “falta de información”, lamenta que tanto “algúns amigos que presiden colectivos” como portales de Internet “afíns” al ejecutivo manejen más información de la obra que los concejales opositores, elegidos en las urnas. “Algúns tanto lle dan ‘me gusta’ a unha Praza de O Regueiro con 400 prazas de aparcamento, como lle dan ‘me gusta’ a unha Praza de O Regueiro sen ningunha”, criticó.