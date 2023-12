El PP defiende que las inversiones de la Xunta y Diputación "salvan O Grove da inacción de Cacabelos"

El PP de O Grove defiende que las inversiones de las administraciones gobernadas por el PP, -Xunta de Galicia y Diputación de Pontevedra- son las que “están a salvar ao noso Concello da inacción e mala xestión do executivo local de Jose Cacabelos”.

El portavoz popular, Pablo Leiva, pone en valor la financiación firmada esta semana por el organismo provincial a través del presidente, Luis López, para otorgar 740.000 euros a la construcción de la nueva área recreativo de As Bizocas “como o derradeiro e máis recente exemplo da aposta dos populares polo municipio fronte a un alcalde esgotado, superado e que só demostra unha gran capacidade para as excusas”.

“É unha mágoa que sempre se estea laiando de falla de investimentos doutras administracións, algo que só é achacable á súa política de enfrontamento permanente e á súa ineficiencia, e á non consecución dos terreos para o novo centro de saúde nos remitimos, cando son as que realmente están a permitir que se fagan cousas no Grove. Porque hai que dicir que actuación propia e directa do Concello reluce pola súa ausencia”, lamentó el portavoz popular.

Pablo Leiva recalcó en esta línea que la Xunta acaba de invertir recientemente, 530.000 euros en el Obradoiro de Empleo A Lanzada VI, que forma la veinte personas desempleadas; 200.000 euros en la puesta en valor del yacimiento de Adro Vello; y decenas de miles de euros en la mejora y modernización de muchos establecimientos turísticos de la villa.



Además, añade, el gobierno gallego también acaba de renovar las defensas de los amarres y firmes portuarios en O Grove y está redactando, a través de Portos de Galicia, los proyectos para la reordenación de los atraques para la creación de 226 nuevas plazas y para el estudio de alternativas para la ampliación y mejora de la lonja y de la reordenación de espacios en Porto Meloxo con la mejora de la zona de abrigo para crear 100 nuevas plazas para la flota del mejillón.

Finalmente, indicó que estas inversiones podrían ser aun más elevados, ya que la Xunta tiene cómo prioritaria la construcción de un nuevo centro de salud en O Grove, pero la firma del convenio para arrancar este proyecto “segue pendente desde hai case dous anos porque o goberno de Cacabelos é incapaz de conseguir uns terreos técnicamente axeitados e poñelos a disposición da Consellería de Sanidade como xa fixeron Vilagarcía, Meis ou Barro, por poñer só algúns exemplos”.