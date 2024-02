El PP divide el voto del cuatripartito sobre la Lei do Litoral y se enzarza con el PSOE por el sector mar-industria

PP y PSOE cruzaron ayer reproches tras el Pleno de esta semana en el que los conservadores consiguieron el apoyo mayoritario y aprobación de su moción sobre la Lei do Litoral. El Partido Popular en la oposición sumó a sus votos los de tres de los cuatro socios de gobierno, abriendo brecha en la unidad de acción del cuatripartito: votaron a favor PP, Somos, BNG y Pode, mientras que el PSOE se abstuvo.



Este posicionamiento de los socialistas fue criticado ayer públicamente por el grupo que lidera Sabela Fole. La popular acusó al alcalde, Samuel Lago, y a su grupo socialista, de “abandonar Cambados” en lo que considera una “covarde abstención” frente a la moción. Esta pedía solicitar al Gobierno central la retirada del recurso presentado contra la ley gallega del litoral, sobre la que hay dudas sobre su constitucionalidad.

Estos reparos legales son en lo que el PSOE argumentó su abstención. La posición socialista ya no era determinante, en tanto el resto de grupos garantizaban que el texto prosperase. La moción tampoco tiene recorrido más allá de enviar el sentir del Pleno de Cambados a Madrid. Pero esa abstención fue entendida por el PP como una falta de apoyo socialista al sector mar-industria.



La eternizada inseguridad jurídica de la normativa de Costas sobre el futuro de la industria litoral se situó a continuación en el eje del debate. Porque el PP culpa al PSOE de alimentar esa inseguridad, al recurrir la ley gallega que pretende atraer para sí la gestión costera. Pero el PSOE acusó a su vez al PP de impulsar una ley que nace muerta por anticonstitucional, al atraer esa competencia estatal hacia la Autonomía, de forma unilateral.



Sumergidos en esa dinámica inculpatoria, cada formación acusó a la rival de ir contra el mismo sector.

Ataca el PP

Así, el PP afeó a los socialistas: “Nunca están nos temas fundamentais para Cambados que, non hai que esquecer, é a zona cero das afeccións do Regulamento de Costas, con 159 edificacións e centos de empregos sobre os que pesa un futuro incerto pola intención socialista de varrer a nosa costa”. “A situación é moi grave”, “unha empresa de moito peso ten paralizado un investimento en Tragove de vinte millóns de euros pola enorme inseguridade xurídica actual”.

Y ataca el PSOE

Respondieron los socialistas de Cambados a las pocas horas de emitir el PP el anterior comunicado, para salir al paso de lo que tildaron de “maliciosas declaracións”.



El PSOE señaló que en la Xunta bipartita se había acordado solicitar al Estado la transferencia a Galicia de estas competencias costeras, algo que quedó “paralizado” durante los 14 siguientes años del gobierno autonómico popular. En 2022 hubo un acuerdo parlamentario para solicitar estas transferencias, “pero que preferiu facer o PP ante a convocatoria de eleccións por Pedro Sánchez? Pois ruido”. Por ruido entienden que la Xunta haya impulsado una ley que “é unha trapallada xurídica”, “feita a sabendas de que e é anticonstitucional e que o Tribunal Constitucional a vai tumbar. O máis sinxelo era seguir a folla de ruta marcada, comezar por solicitar a transferencia de competencias e logo facer a lei autonómica. Pero eles preferiron facelo así, para armar ruido nun contexto preelectoral”. Añaden que todo ello, a pesar de que la ley gallega fue señalada “polo Consello de Estado, que dictaminou que hai 27 artigos non constitucionais”. “Como poden ser tan cínicos”, añaden los socialistas sobre el PP cambadés, “como para traer no anterior Pleno una moción en defensa da Constitución e agora traer outra dicindo que non a defendamos?”.



Un Pleno y una resaca con sabor ya plenamente electoral.