El PP exige retirar el recurso de la Ley del Litoral para proteger 159 edificaciones de Cambados afectadas

El grupo municipal del PP de Cambados presentará una moción en el próximo Pleno para exigir al Gobierno Central que “cese nos seus ataques á costa galega” y retire el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Ordenación del Litoral de Galcia.



Para los populares de Sabela Fole, es fundamental que se permita el autogobierno en la franja litoral “al igual que sucede en outras comunidades autónomas” para que se pueda “protexer axeitadamente e outorgar seguridade xurídica a 159 edificacións de Cambados emprazadas na franxa de dominio público marítimo-terrestre das que viven e dependen unhas 2.500 familias”.



“Cambados é a Zona Cero desta problemática, xa que somos o concello máis afectado de Galicia polo nefasto regulamento de Costas, que ás caladas e a medio prazo pretende eliminar toda actividade social e económica do noso litoral a través de modificacións das concesións e reversión de titularidades de bens”, manifestó la concejala popular.



En este sentido, defendió la Ley de Ordenación del Litoral de Galicia “como unha ferramenta fundamental para Cambados, en primeiro lugar para que a nosa costa non estea rexida por un regulamento de Costas que é unha auténtica espada de Damocles, e ademais para xestionar a franxa marítimo-terrestre coa responsabilidade que sempre se demostrou en Cambados e Galicia para aunar a súa protección ambiental, os valores sociais, a sostibilidade e a potencialidade económica”.



Finalmente, y para poner en valor a importancia de este asunto, Sabela Fole señaló que la franja de dominio público marítimo-terrestre de Cambados cuenta con 2.700 parcelas en las que hay 159 edificaciones entre las que se encuentran conserveras, depuradoras, todo el puerto de Tragove y la zona deportiva del Pombal y de las que viven y dependen unas 2.500 familias del ayuntamiento. “Todos eses bens están en perigo, porque esa é a intención final do Goberno de España co actual regulamento de Costas, que pretende eliminar todo rastro de vestixio humano do noso litoral e por iso é fundamental que a lei galega sexa a que rixa o noso futuro”, concluyó la portavoz popular.