El PP de A Illa cuestiona la obra en el paseo de O Naval y el papel de Costas y del Concello

El PP de A Illa ha cuestionado este fin de semana los términos en que se ejecuta la retirada de la deteriorada pasarela de madera en O Naval. Además, ha cargado contra el Concello y contra Costas del Estado, ambas, administraciones socialistas.

Recuerdan los conservadores que la pasarela de madera, en su día, “pagouna Costas”. Tras su deterioro, “en xaneiro de 2021, desde o Concello, presentamos un proxecto e puxemos os cartos, 149.073,45 euros, para reparar ese paseo, pero tivemos que suspender a obra porque Costas non deixou facela. No ano 2022 volvemos intentar o mesmo e nin pagando nós”, señalan los populares lamentando la actitud de dicha administración estatal. “Costas do Estado, co PSOE, non nos dá nin permiso, nin cartos para nada”.



Es más, recuerdan que esta semana, el Concello tuvo que parar un día la retirada de la pasarela, debido a un requerimiento de Costas. “Non deixan reparar, nin dan facilidades para quitala. Pero como son do PSOE, ‘facémolo, pagámolo e calamos’”, reprochan al gobierno local y al concejal y candidato socialista, Luis Arosa. “Pagamos nós, os veciños de A Illa”, critican.