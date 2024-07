El PP de A Illa mantiene la incógnita sobre si apoyará al BNG en la supresión de salarios

A Illa celebra hoy un Pleno que seguramente pasará a la historia porque el BNG llevará su insólita propuesta de suprimir sus dos salarios y el del PSOE, además de reducir el del alcalde. Los socialistas guardan absoluto silencio sobre lo que piensan de este nuevo envite de su socio de gobierno y sobre el sentido de su voto. Ni siquiera “abriron a boca” en la comisión informativa, explicó ayer el portavoz del PP, Matías Cañón, quien no quiso desvelar qué postura mantendrán hoy; algo importante, porque si levantan la mano con los nacionalistas, la moción saldrá adelante.

“Lavado de imaxe”

El líder de la oposición argumentó que quieren “escoitar a todas as partes” y los socialistas han prometido hablar hoy. No obstante, considera que la medida planteada por el Bloque “é un lavado de imaxe de Manuel Suárez porque está escoitando queixas dos veciños por ter que pagar a ‘dous alcaldes”, declaró Cañón. Y es que no se creen sus argumentos de que la medida pretende compensar el esfuerzo que los vecinos tendrán que realizar este año ante la subida de las tasas municipales para afrontar la prestación de servicios, inversiones millonarias que se aproximan –como la EDAR– y la deuda municipal, pues “atopámonos cunha situación financeira peor do que se nos dicía”, explicó su portavoz y teniente de alcalde hace unos días.



Así las cosas, habrá que esperar a la jornada de hoy para conocer el desenlace de esta insólita situación, pues no se recuerda nada parecido en la comarca de O Salnés. Cabe recordar que el grupo de Suárez plantea a la Corporación eliminar su propio salario (39.500,02 euros anuales) y suprimir también las dos liberaciones parciales (de 15.000,02 euros anuales cada una): Una de la nacionalista Laura Castro y otra de la socialista Rosi Viana. En el caso del alcalde socialista, Luis Arosa, quieren que el salario de 39.500,02 euros pase a 30.000.



Las medidas de recorte que plantean siguen con una reducción de las dietas o gastos por asistencia de los concejales no liberados a las sesiones de los órganos colegiados municipales. Así, pasarían de cobrar, por asistencia al Pleno, de 110 a 100 euros; y a las juntas de gobierno y comisiones informativas, de 70 a 60 euros.



Finalmente, las asignaciones anuales a los grupos políticos también se verían recortadas de prosperar la propuesta: Cada grupo pasaría de cobrar 1.200 a 1.000 euros como componente fijo anual, mientras que la parte variable (la que ingresan por cada concejal logrado en las elecciones) pasaría de 30 a 20 euros.

Emisión en directo

Los vecinos podrán seguir este Pleno a través de internet, pues precisamente hoy el Concello estrena el sistema de emisión en directo y grabación que ha instalado gracias a una ayuda de la Diputación de Pontevedra. Puede accederse a través de la sede electrónica, en “enlaces de interés”, o entrando directamente en la web https://ailladearousa.seneca.tv/activity. Suárez explicó al respecto que “seguimos avanzando na posta en marcha de servizos que melloren a transparencia do Concello e a participación veciñal, que é un dos principios básicos de funcionamento deste goberno”.