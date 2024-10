El PP de A Illa le replica al bipartito que “se leva a matar” y esto genera desconfianza en la Xunta

El PP de A Illa rechaza las quejas del bipartito porque la Xunta no va a aportar financiación para la nueva EDAR y les pide que si “non teñen capacidade de xestión, se boten a un lado e abandonen”. Que les dejen gobernar a ellos, en resumidas cuentas, que “ademais o merecemos porque gañamos con moito as eleccións”, pero tuvieron que pasarse a la oposición por un “pacto de perdedores”, añadió su portavoz, Matías Cañón.



Los populares señalan que “non van facer” su trabajo de negociar con Augas de Galicia y les parece que, al no conseguir esa financiación, PSOE y BNG están admitiendo su “incapacidade de negociación”, lo cual ve “normal”, pues ve a Luis Arosa como un “alcalde feble” y al teniente de alcalde Manuel Suárez como un “prepotente”, además de asegurar que ambas formaciones “se levan a matar” e incluso mantienen “leas en público ofrecendo un espectáculo dantesco, o que provoca que as administracións non teñan a máis mínima confianza”.



El popular insistió en que solicitarán la invalidez de la prórroga del contrato del agua, el origen de este último rifirrafe entre gobierno y oposición porque el Ejecutivo recibirá como contraprestación de la concesionaria 1,7 millones de euros, lo que precisa para pagar su 20% en la construcción de la nueva EDAR y ante la falta de apoyo financiero de la Xunta. De hecho, ya han presentado una alegación contra el acuerdo y están dispuestos a pedirlo en el Pleno.



El grupo, que opta por licitar de nuevo el servicio del agua ante el término del contrato, sigue sin cree al bipartito, quien perjura que esto no supondrá una subida del recibo ciudadano más allá de la posible por actualización del IPC. “Que non tome por tontos aos veciños”, como “se calquera empresa lles fora a regalar cartos”, añadió Cañón.



También cree el líder de los populares que hay otras vías para lograr la aportación municipal la depuradora, “como un préstamos ou a consecución de fondos doutras administracións”.