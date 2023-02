El PP integra al alcalde independiente de Ribadumia y tiene nuevo candidato en A Illa

Sacudida política en Ribadumia. El hasta ahora alcalde independiente, David Castro, se integra en el PP y será el candidato de los populares en la localidad ribadumiense. En A Illa, los conservadores presentarán nuevo candidato y ya todo apunta a que será Matías González, hijo del actual portavoz y póster electoral del PP desde hace años en la localidad, Juan José González.



La bomba en Ribadumia se hizo pública ayer, a solo un día de que los acontecimientos a nivel autonómico terminasen revelando el acuerdo. Fue la misma carambola que acabó precipitando el conocimiento del candidato popular en A Illa: Hoy está previsto en Santiago un gran acto del PP, con Alfonso Rueda y Núñez Feijóo. En esta cita se van a presentar los candidatos populares para las elecciones municipales en Galicia, que también asistirán al evento. De modo que ayer había candidatos que el PP aún no había anunciado que hoy se sacarán la foto en Compostela.

Los casos de A Illa y Moraña



Los populares hicieron público este viernes el acuerdo en Ribadumia, pero en A Illa, el partido guarda silencio. No obstante, el nuevo candidato, aunque probablemente todavía se presentará de forma oficial en unos días, figuraba entre los confirmados para asistir al acto de hoy en Santiago. De hecho, en principio solo faltarán a esta cita en la capital gallega tres candidatos del PP en la provincia de Pontevedra que, a día de ayer, todavía no estaban cerrados: Rodeiro, Meaño y Moraña.



En Moraña, el partido busca recambio para la vacante que, todo parece indicar, dejará a partir de mayo el hasta ahora alcalde popular, José Cela. El regidor subraya que, por “circunstancias familiares, resúltame moi difícil continuar”, por lo que su intención es que alguien le tome el relevo, como candidato del PP en las municipales. Solo deja la puerta abierta a continuar si no apareciese nadie, pero el posible relevo podría conocerse tan solo en cuestión de unos días.

Día histórico en Ribadumia



Con todo, el movimiento de mayor calado fue el anunciado ayer en el municipio ribadumiense. David Castro, alcalde por Independientes por Ribadumia (IR) desde 2015, será este mes de mayo el candidato del PP. La maniobra no es menor, porque supone la integración, de facto, de la escisión de la derecha que se había producido a comienzos de la década de los 2000 en la localidad.



Esa integración, además, es la de prácticamente todo su equipo. Así lo valora el propio regidor, resaltando que el proyecto que ahora emprende lo hace con todos ellos, convencido de que “vai ter continuidade e vai recibir un masivo apoio veciñal”. “O único cambio é que agora defenderemos a nosa xestión coas siglas do Partido Popular, baixo as que estivemos moito tempo e ás que regresamos con agrado, polo que o noso proxecto para Ribadumia, que é o máis importante para nós, vai ser aínda máis forte”, considera. En este sentido, entiende que “sumámonos os militantes de ambas formacións e ademais actuaremos baixo o paraugas e coa colaboración e respaldo dunha organización política moi potente, que representa á maioría social dos galegos e que sentimos como nosa”, declaró.



A pesar de la trascendencia de la integración, el regidor considera que la decisión “non é estraña e entra dentro da absoluta normalidade, porque a práctica totalidade dos que conformamos Independentes por Ribadumia fomos integrantes do PP durante moitos anos”. Él mismo, de hecho, había sido concejal por el Partido Popular en el mandato iniciado en el año 1999.

Sin “experimentos”



“No seu momento, a situación política facía necesario que defendéramos Ribadumia, que é o realmente importante para nós, doutro xeito e dende outra perspectiva, pero agora o panorama mudou. Ábrese un tempo político diferente”, en el que “loxicamente, nós tiñamos que estar no PP, que é co que nos identificamos polos seus principios, o seu proxecto, o seu trato de cercanía coa xente e prioridade absoluta para os veciños, a súa seriedade e o seu rigor”.



Luis López, presidente provincial del PP, también se mostró satisfecho con el acuerdo. “Hoxe é un gran día para o Partido Popular e para Ribadumia”. Frente a las “leas constantes” de “multipartidos”, “nós ofrecemos estabilidade, seriedade e unidade”. El acuerdo, dijo, surgió en las últimas semanas “dun xeito natural, posto que estamos a piques de comezar un novo ciclo político, e todas as partes entendemos que o mellor xeito de afrontalo era xuntos”. “Non responde a ningún experimento nin cousa rara”, sino que “obedece simplemente ao que levamos moito tempo dicindo no PP”, la “recuperación e acollemento de todas as persoas do centro-dereita para seguir conformando un proxecto político coa maior base e respaldo social posible”. López agradeció la “implicación” y “compromiso” de Castro, alabando su “forte tirón electoral”, “gran traballo como alcalde” y “capacidade de xestión”.

Se cierra el círculo



El PP llevaba tiempo intentando la integración, histórica, de los independientes de IR. Esta formación conservadora nació de una escisión del PP hace dos décadas, tras la salida del histórico José Ramón “Nené” Barral de la Alcaldía, después de su detención por presunto contrabando de tabaco. Una causa, por cierto, todavía por resolver judicialmente más de 20 años después.



La travesía de IR fue dispar a largo de los años. Disputó la Alcaldía al PP, quedándose a tan solo dos votos de arrebatársela en 2003. En 2011 se retiraron de la escena política, regresando en 2015, ya con David Castro al frente, consiguiendo entonces la Alcaldía gracias a un tripartito, con PSOE y Somos Ribadumia. En 2019, alcanzaron la mayoría absoluta.